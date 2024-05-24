Секреты молодости шеи: как предотвратить морщины

Эксперт по косметологии обсудил методы предотвращения морщин на шее

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-косметолог Виктория Ощепкова делилась советами о том, как предотвратить преждевременное старение кожи на шее, что вызывается несколькими факторами, включая ультрафиолет, недостаток влаги и возраст. Она подчеркнула важность защиты кожи от солнечных лучей с помощью SPF-крема.

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Также она отметила, что обезвоживание является ключевым фактором образования морщин, поэтому регулярное увлажнение кожи кремами для лица, шеи и тела является необходимым. Кроме того, правильное питание с антиоксидантами и микроэлементами способствует здоровью кожи и предотвращает старение. Она также подчеркнула вред курения для кожи шеи и рекомендовала отказаться от этой привычки. Упражнения для шеи и массаж помогают улучшить эластичность кожи и стимулируют производство коллагена. Она также предложила избегать натяжения на шее от тугих шарфов и украшений, чтобы избежать образования новых морщин.

Подведя итог, она заявила, что интеграция этих шагов в ежедневную рутину поможет сохранить кожу шеи красивой и упругой на долгие годы.