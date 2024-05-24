Стилист Дембикова предложила модный выпускной костюм за символическую цену в один рубль

Время выпускного — время важных решений и стильных образов. Молодежные тенденции предлагают разнообразие, от классических до эклектичных.
Стилист Лина Дембикова выделяет три основных направления в выборе нарядов: крупные декоративные элементы, игривые стили и необычные решения, такие как брючные костюмы с интересной отделкой. Аксессуары играют важную роль: шапочки, цветы, пояса с брошью придают образу завершенность. В макияже актуальны натуральность и креативные акценты, такие как веснушки и цветные туши.
Для тех, у кого ограничен бюджет, существуют варианты — винтажные магазины или комиссионки предлагают стильные решения за доступные деньги. Главное, чтобы наряд был универсальным и подходил для многих случаев, сообщает Радио 1.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.