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Стилист Дембикова предложила модный выпускной костюм за символическую цену в один рубль

Модные тенденции для выпускного: советы стилиста Лины Дембиковой

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Моя семья » Красота и стиль

Время выпускного — время важных решений и стильных образов. Молодежные тенденции предлагают разнообразие, от классических до эклектичных.

Модные тенденции для выпускного: советы стилиста Лины Дембиковой
Фото: mos.ru by Администрация Правительства Москвы is licensed under Attribution 4.0

Стилист Лина Дембикова выделяет три основных направления в выборе нарядов: крупные декоративные элементы, игривые стили и необычные решения, такие как брючные костюмы с интересной отделкой. Аксессуары играют важную роль: шапочки, цветы, пояса с брошью придают образу завершенность. В макияже актуальны натуральность и креативные акценты, такие как веснушки и цветные туши.

Для тех, у кого ограничен бюджет, существуют варианты — винтажные магазины или комиссионки предлагают стильные решения за доступные деньги. Главное, чтобы наряд был универсальным и подходил для многих случаев, сообщает Радио 1.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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