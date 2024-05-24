Борьба с избыточной потливостью ног: советы дерматолога и эффективные методы решения проблемы

Советы дерматолога: как облегчить состояние избыточной потливости ног

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Существует много способов справиться с избыточной потливостью ног, которая может стать проблемой, особенно в теплое время года. Дерматолог Ирина Куроедова объясняет, что потоотделение — это естественный процесс охлаждения организма, но чрезмерная потливость может быть признаком гипергидроза стоп, что вызывает дискомфорт и может спровоцировать неприятный запах и раздражения.

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Существует несколько методов борьбы с избыточной потливостью ног как в домашних условиях, так и с использованием медицинских методов. В первую очередь важно поддерживать чистоту и сухость ног, регулярно моющих их и тщательно высушивая, чтобы предотвратить рост бактерий и грибков. Рекомендуется носить носки из натуральных материалов или влагоотводящих синтетических волокон и выбирать дышащую обувь. Дополнительным средством могут быть влаговпитывающие вкладыши в обувь.

Более традиционные методы включают использование яблочного уксуса для балансировки pH и смягчения потовых желез, а также примочки из солей Эпсома или чайного настоя для уменьшения потоотделения. Для тех, кто предпочитает более простые решения, существуют безрецептурные антиперспиранты и специальные препараты, которые помогают уменьшить потоотделение.

В случае тяжелого гипергидроза стоп, который не поддается консервативному лечению, может быть рассмотрен метод инъекций ботокса, блокирующий нервы, регулирующие потоотделение. Также существует более радикальный метод, включающий хирургическое перерезание нервов, регулирующих потоотделение, но он обычно применяется только в крайних случаях.



