Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Nature: за распознавание эмоций отвечают две области мозговой коры
Садальский пожалел Викторию Боню, о которую "вытерли ноги"
Как приготовить кокосовый пудинг с семенами чиа
В Гессене немцев будут заставлять украинский язык
Banki.Ru: ответственность за перепланировку квартиры лежит на страхователе
Украинский военный сдался в плен на угнанном танке Т-64
Аномально холодный май заканчивается аномальной жарой
Центробанк сообщил о росте интереса россиян к криптоактивам
Страховщики раскрыли семь законных способов сделать ОСАГО дешевле
Разбираемся в дуэте: масло для лица vs. сыворотка

Чем отличаются крем для лица и сыворотка, и какой выбрать

1:45
Моя семья » Красота и стиль

В современном мире уход за кожей становится все более интенсивным, и уже давно миновали времена, когда женщины ограничивались только мылом и сметаной для лица. Однако, несмотря на широкий выбор косметических продуктов, многие все еще сомневаются в том, что лучше выбрать — сыворотку или масло для лица, и возможно ли их использовать вместе.

Чем отличаются крем для лица и сыворотка, и какой выбрать
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Косметолог Ирина Головина объясняет, что сыворотки и масла для лица имеют свои особенности и применение. Масла для лица представляют собой жидкие средства без воды, которые помогают поддерживать естественный барьер кожи. Они способствуют удержанию влаги, защищают от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и загрязнений, предотвращают потерю воды. С другой стороны, сыворотки — это концентрированные средства, обогащенные активными ингредиентами, которые проникают глубоко в кожу и регулируют ее функции.

Масла для лица подходят для сухой и раздраженной кожи, помогая увлажнить и смягчить ее, а также защищая от вредных воздействий окружающей среды. Сыворотки, в свою очередь, могут решать различные проблемы кожи благодаря разнообразию активных компонентов в их составе.

Их использование можно комбинировать в зависимости от потребностей кожи. Возможно применение сыворотки перед маслом для лица, чтобы обеспечить коже дополнительное увлажнение и питание. Важно помнить о том, что каждый тип кожи требует индивидуального подхода, и при наличии проблемной кожи следует проконсультироваться с дерматологом или косметологом перед внедрением новых продуктов в уходовую рутину.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Урожаю будет конец: в какое время нельзя поливать огород

Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.

Рассказываем, когда полив хуже пользы
Как избавиться от тли с помощью дегтярного мыла?
Этот раствор избавляет от тли, паутинного клеща и мучнистой росы: сможет приготовить каждый садовод
Какие нужны удобрения, чтобы ягода клубники была крупной?
Ходьба для похудения: простой и эффективный способ улучшить форму
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра
Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Последние материалы
Мария Захарова признала вредной резолюцию о геноциде в Сребренице
Чем отличаются крем для лица и сыворотка, и какой выбрать
"Банк 131" получил лицензию ЦБ на страхование вкладов
Владимир Путин: "Еврокомиссары несут всякую пургу"
Сколько раз в день нужно выгуливать собаку
Отели России будут переходить на китайский стандарт "China Friendly"
Сорт яблони "Айдаред" удивит долгим сроком хранения плодов
"Авилон" назвал пять самых частых поломок в подвеске автомобилей в России
"Всех на фронт": украинских штабистов отправляют на фронт
Кисло-сладкий суп из ревеня: блюдо во вьетнамском стиле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников