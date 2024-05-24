Домашние средства для ухода за руками: натуральные ингредиенты для увлажнения и отшелушивания

Уход за руками: пять домашних средств для мягкой и гладкой кожи

2:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда речь заходит о нашем ежедневном уходе за собой, чаще всего руки остаются незаслуженно забытыми. Без должного внимания они становятся сухими и стареют преждевременно. Помимо холодной погоды, чрезмерного воздействия солнца, контакта с агрессивными химическими веществами или плавания в хлорированных бассейнах, сухость кожи рук может быть вызвана и различными заболеваниями кожи. Но никогда не поздно обратиться к проверенным временем домашним средствам для достижения шелковисто-гладких рук от портала femina.in.

Фото: unsplash.com by Natalie Collins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Оливковое масло с сахарным скрабом

Насыпьте в ладонь чайную ложку сахара и медленно добавьте столовую ложку оливкового масла. Втирайте смесь в течение 30 секунд, затем смойте теплой водой. Этот скраб увлажняет и отшелушивает кожу, удаляя мертвые клетки.

Маска из лимона и мёда

Лимон осветляет темные пятна, мед замедляет процесс старения, а пищевая сода отшелушивает кожу. Смешайте две чайные ложки лимонного сока, меда и пищевой соды, нанесите на руки, оставьте на 10 минут и смойте теплой водой.

Сливочный уход

Нанесите свежие сливки на руки и оставьте на 10 минут. Это не только увлажнит кожу, но и поможет ей отшелушиться, благодаря молочной кислоте.

Маска из авокадо

Авокадо, богатый мононенасыщенными жирами и витаминами A, C и E, прекрасно подходит для сухой кожи. Смешайте его мякоть с ложкой меда, нанесите на руки на 15 минут, а затем смойте теплой водой.

Ночной уход с вазелином

После рабочего дня вымойте руки, нанесите вазелин, массируйте 30 секунд, наденьте хлопчатобумажные перчатки и оставьте на ночь. Утром ваша кожа станет невероятно мягкой.

Регулярное применение этих домашних средств поможет сохранить кожу рук мягкой, увлажненной и защищенной от негативных воздействий окружающей среды.

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