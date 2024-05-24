Минималистичный макияж: пять простых шагов для свежего и естественного образа

Лёгкий макияж на каждый день: пять шагов к естественному образу

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Минималистичный макияж — это отличный способ выглядеть ухоженно без лишних усилий. Всего пять простых шагов от femina.in, которые помогут вам создать свежий и естественный образ, идеально подходящий для повседневной жизни.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Шаг 1: Создайте базовый слой, идеальный как вторая кожа

Сделайте привычный уход за кожей, включая очищение, тонизирование, увлажнение и нанесение SPF, чтобы макияж лёг лучше. После этого нанесите лёгкий ВВ-крем, который поможет выровнять тон лица и скрыть несовершенства.

Шаг 2: Фиксируйте пудрой для сохранения стойкости

Не стоит пренебрегать пудрой, особенно в условиях влажного климата. Она поможет зафиксировать макияж и предотвратить появление жирного блеска.

Шаг 3: Используйте универсальный тинт

Минималистичный макияж может быть однотонным, поэтому выберите хорошо пигментированный тинт, который можно использовать на щеках, губах и веках. Выбирайте оттенок, который подходит вашему типу кожи и создает желаемый образ.

Шаг 4: Оформите брови с помощью цветного геля

Для естественного и ухоженного вида бровей откажитесь от карандаша в пользу тонирующего геля. Он делает их гуще и придает опрятный вид.

Шаг 5: Подчеркните глаза двумя слоями туши

Последний штрих – тушь. Она открывает взгляд и придает завершенность образу.

Эти шаги помогут вам выглядеть ухоженно, не тратя на макияж много времени и не перегружая кожу лишними продуктами.

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