Когда следует обратиться к трихологу: признаки, указывающие на проблемы с волосами

Как понять, что пора обратиться к трихологу: три сигнала от ваших волос

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Волосы - это не просто часть внешнего облика, это своего рода индикатор нашего здоровья. Важно распознать сигналы, которые они посылают. Давайте вместе с femina.in разберемся, какие признаки указывают на необходимость обращения к трихологу.

Фото: сommons.wikimedia.org by Mona Hassan Abo-Abda is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Интенсивное выпадение волос

Потеря волос может быть не только результатом неправильного использования средств по уходу. Это может быть признаком серьезного заболевания, такого как алопеция. Своевременная консультация у трихолога поможет предотвратить ухудшение ситуации и найти эффективное решение проблемы.

Сильная перхоть

Усиление перхоти, сопровождаемое появлением ранок от расчёсывания, может указывать на наличие бактериальной или грибковой инфекции. Специалист по трихологии поможет определить причину и предложит подходящее лечение для избавления от этой проблемы.

Истончение волос

Если ваши густые волосы становятся все тоньше с течением времени, это может свидетельствовать о серьезных проблемах с волосяными фолликулами. Посещение трихолога поможет выявить причину этого процесса и предложить эффективные методы восстановления здоровья ваших локонов.

Не откладывайте визит к трихологу, если вы замечаете эти признаки. Профессиональная консультация поможет вернуть красоту и здоровье вашим волосам

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