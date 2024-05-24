Идеальное селфи: избегайте пять распространенных ошибок в макияже

Пять недочетов в макияже, которые могут испортить ваши селфи

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Селфи стали неотъемлемой частью нашей жизни, многие уже знают, какая сторона лица рабочая, как выгоднее приподнять подбородок и загадочно улыбнуться. Но иногда снимок могут испортить досадные ошибки в макияже.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Слишком много сияния хайлайтера, который еще десять лет назад считался настоящей диковинкой, теперь — настоящий маст-хэв для модных барышень. Он делает лицо свежее, скулы острее, а носик уже. Но на фото сияние может смотреться неестественно: вместо свежести и эффекта холеной кожи на снимке можно с ужасом обнаружить словно вспотевшее или блестящее от излишнего жира лицо. Собираетесь фотографироваться? Нанесите лишь каплю продукта, а затем слегка припудрите лицо, так сияние будет деликатным и не испортит кадр.

Яркие широкие брови Кара Делевинь и Наталья Водянова — несомненно иконы стиля, но, если вы увлечетесь макияжем бровей в попытке создать соболиный эффект, есть риск на селфи обнаружить две совершенно неорганичные лицу толстые линии, которые выглядят странно и добавляют возраст. Потратьте немного времени, чтобы научиться волосковой технике окрашивания. Так брови будут выглядеть натуральными и женственными. Темная подводка речь идет о черном или коричневом карандаше на слизистой нижнего века: этот прием иногда смотрится очень соблазнительно, но на снимках точно сделает глаза меньше. Вместо бездонных озер на селфи вы увидите невыразительные точки.

Если собираетесь фотографироваться, подчеркните слизистую светлым кайалом, идеальные оттенки — бежевый или жемчужный. Яркие тени Модные розовые или красноватые тени в руках опытного визажиста могут совершить настоящее чудо, сделать лицо выразительным, ярким, создать эксцентричный образ. Но, если в макияже вы — новичок, то эти оттенки сыграют злую шутку. Они создают впечатление заплаканных, красноватых глаз. Выбирайте беспроигрышные варианты с нейтральными, коричневыми или сероватыми тенями.

Плотный тональный крем попытка скрыть несовершенства может привести к тому, что на лице образуется совершенно неестественная маска, которая добавит вам пару лет. Он подчеркнет шелушения и морщинки, без фильтра обойтись не удастся. Достаточно слегка выровнять тон кожи флюидом, добавить немного румян, так на селфи вы будете выглядеть молодой и привлекательной.