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Йод против акне: мнение специалистов и возможные риски

Йод против прыщей: мнение косметологов

1:46
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В нашей стране йод предлагают использовать для лечения практически всех проблем — от порезов до растяжений связок. Блогеры советуют применять йод даже против акне, утверждая, что он эффективно устраняет воспаления. Но что думают косметологи о йоде как средстве против прыщей?

Йод против прыщей: мнение косметологов
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Йод, известный в профессиональной среде как повидон-йод, содержит дезинфицирующие компоненты, которые, проникая к очагу воспаления, уничтожают бактерии путем окисления ключевых белков вредных микроорганизмов. Исследования Национального института дерматологии Сингапура показали, что йод подсушивает прыщи, устраняет воспаления и ускоряет заживление после вскрытия гнойной головки. Однако йод оставляет желтоватое пятно, которое можно убрать медицинским спиртом.

Йод не эффективен против глубоких воспалений, таких как белые угри и черные точки, он работает только на поверхностные воспаления с гнойной головкой. Несмотря на его полезные свойства, йод не так безопасен, как специализированные кремы против прыщей. Он может вызывать сильное раздражение и сухость кожи, поэтому его следует использовать лишь как экстренное средство 1-2 раза в месяц.

Йод нельзя оставлять на коже надолго, так как он может вызвать гиперпигментацию. Для людей с чувствительной кожей йод вообще противопоказан, так как может вызвать химический ожог. Специалисты рекомендуют использовать косметику с салициловой кислотой или бензоил пероксидом для лечения воспалений. При частом появлении прыщей лучше обратиться к врачу для выяснения причины и выбора правильного лечения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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