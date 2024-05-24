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Увлажняющий льняной гель: идеальный рецепт для здоровых локонов

Льняной гель для увлажнения волос: пошаговый рецепт

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Льняное семя - настоящий суперфуд, обогащенный жирными кислотами омега-3, белком, клетчаткой и антиоксидантами, что делает его идеальным компонентом для увлажнения ваших локонов. Портал femina.in делиться рецептом ухаживающего геля для волос на основе этого ингредиента.

Льняной гель для увлажнения волос: пошаговый рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by BastienM is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • ¼ стакана семян льна
  • 2,5 стакана воды
  • Измерительная чашка
  • Марля
  • Алоэ вера / эфирное масло (по желанию)

Пошаговое руководство по приготовлению

  1. Поместите семена льна в воду и поставьте кастрюлю на плиту.
  2. Доведите до кипения и варите на среднем огне 7-10 минут, помешивая, чтобы предотвратить прилипание семян к дну.
  3. Дайте смеси остыть около 45 минут, пока она не приобретет гелеобразную консистенцию.
  4. Процедите гель несколько раз через марлю в стеклянную банку.
  5. По желанию, добавьте алоэ вера и эфирное масло для дополнительного ухода за волосами.
  6. Поместите банку с готовым средством в холодильник.

Для использования просто нанесите его на чистые волосы перед укладкой или в качестве увлажняющего крема. Получите здоровые и красивые локоны с этим льняным гелем.

Льняной Гель Для Волос Что Будет Через 7 Дней Применения | Как приготовить льняной гель
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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