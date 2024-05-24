Увлажняющий льняной гель: идеальный рецепт для здоровых локонов

Льняное семя - настоящий суперфуд, обогащенный жирными кислотами омега-3, белком, клетчаткой и антиоксидантами, что делает его идеальным компонентом для увлажнения ваших локонов. Портал femina.in делиться рецептом ухаживающего геля для волос на основе этого ингредиента.
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Ингредиенты
¼ стакана семян льна
2,5 стакана воды
Измерительная чашка
Марля
Алоэ вера / эфирное масло (по желанию)
Пошаговое руководство по приготовлению
Поместите семена льна в воду и поставьте кастрюлю на плиту.
Доведите до кипения и варите на среднем огне 7-10 минут, помешивая, чтобы предотвратить прилипание семян к дну.
Дайте смеси остыть около 45 минут, пока она не приобретет гелеобразную консистенцию.
Процедите гель несколько раз через марлю в стеклянную банку.
По желанию, добавьте алоэ вера и эфирное масло для дополнительного ухода за волосами.
Поместите банку с готовым средством в холодильник.
Для использования просто нанесите его на чистые волосы перед укладкой или в качестве увлажняющего крема. Получите здоровые и красивые локоны с этим льняным гелем.
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