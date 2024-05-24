Как избавиться от неприятного запаха обуви: пять естественных способов

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Свежесть обуви: естественные методы для устранения запаха и влаги

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Хотите, чтобы ваша обувь всегда радовала свежестью и приятным ароматом? Давайте рассмотрим несколько простых, но эффективных способов использования обычных продуктов, которые вы, возможно, уже имеете в своей кухне от femina.in, для того чтобы ваша обувь оставалась свежей на протяжении всего дня.

Свежесть обуви: естественные методы для устранения запаха и влаги
Фото: Openverse by brendan-c is licensed under CC BY 2.0

Пищевая сода

Этот продукт абсорбирует запах и влагу из обуви. Насыпьте немного пищевой соды в обувь и оставьте на ночь. Для предотвращения белых пятен можно постелить кофейные фильтры на стельки. Повторяйте процедуру раз в неделю.

Белый уксус

Растворите белый уксус с водой в равных пропорциях и распылите смесь на подкладку и подошву обуви. Позвольте ей высохнуть естественным образом. Это можно делать раз в неделю.

Цитрусовые корки

Кожура цитрусовых обладает приятным ароматом благодаря содержащимся в ней эфирным маслам. Просто поместите свежую кожуру апельсина, грейпфрута, лимона или лайма в обувь на ночь. Повторяйте ежедневно.

Соль

Немного соли поможет избавиться от запаха, впитывая влагу из обуви. Насыпьте её в кроссовки и оставьте на ночь, а утром тщательно вытрите обувь. Это можно делать еженедельно.

Газеты

Набейте обувь газетами или бумажными шариками перед сном и оставьте в проветриваемом месте. Это поможет поглотить влагу и предотвратить размножение бактерий.

Используйте эти естественные методы, чтобы ваша обувь оставалась свежей на протяжении всего дня.

5 Лайфхаков как избавиться от запаха в обуви | Убиваем вонь народными средствами
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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