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Натуральные средства для ухода за кожей после депиляции воском: простые рецепты для нежности и гладкости

Как успокоить кожу после депиляции: натуральные методы для снятия раздражения

2:40
Моя семья » Красота и стиль

После эпиляции воском кожа часто нуждается в особенном уходе, чтобы снять раздражение и уменьшить воспаление. Натуральные решения могут оказаться наилучшими союзниками в этом процессе! Сегодня мы рассмотрим несколько простых методов от femina.in, использующих природные ингредиенты, чтобы обеспечить коже нежное и успокаивающее воздействие, которое она заслуживает.

Как успокоить кожу после депиляции: натуральные методы для снятия раздражения
Фото: peakpx.com by Пиковый размер is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Гель алоэ вера и масло календулы

Алоэ вера обладает успокаивающими и охлаждающими свойствами, что делает его отличным натуральным увлажняющим средством. Смешайте гель с несколькими каплями масла календулы, обладающего антиоксидантными свойствами, которые помогают уменьшить боль и отёк. Нанесите обильный слой этой смеси на кожу после депиляции воском, дайте высохнуть, а затем смойте тёплой водой. Завершите процедуру увлажняющим лосьоном.

Прохладный компресс

Используйте пакет с замороженным горошком или льдом, завернутый в мягкое полотенце. Помассируйте поражённые участки этим компрессом в течение нескольких минут. Повторите процедуру 2-3 раза, чтобы уменьшить боль и отёк.

Огурец

Огурец благодаря своим антиоксидантным и охлаждающим свойствам помогает успокоить покрасневшую и воспалённую кожу. Нарежьте его тонкими ломтиками и заморозьте на час. Протрите этими ломтиками поражённые участки в течение нескольких минут. Вы также можете сделать пасту из огурца и нанести её на обработанную воском область.

Мята и зеленый чай

Мята действует как естественное охлаждающее средство, а вещества в зелёном чае помогают уменьшить боль и отёк, обеспечивая немедленное облегчение. Вскипятите полтора стакана воды, добавьте две чашки свежих листьев мяты и 4-5 пакетиков зелёного чая. Дайте смеси настояться и остыть в течение 30-40 минут. Смочите ватный диск этой смесью и нанесите на поражённый участок.

Молоко

Оно обладает увлажняющими и успокаивающими свойствами, которые помогают облегчить зуд и раздражение. Смочите ватный диск в холодном молоке и нанесите его на обработанные воском участки. Дайте высохнуть естественным путём, а затем промойте холодной водой. Повторите процедуру как минимум трижды для лучшего результата.

Попробуйте эти простые рецепты и наслаждайтесь мягкой и гладкой кожей после каждой депиляции.

Раздражение после депиляции
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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