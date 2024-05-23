Макияж без шелушения: советы от визажистов для идеальной кожи

Советы по макияжу для кожи, склонной к шелушению

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Идеальное покрытие — основа даже самого простого макияжа. Даже без ярких акцентов необходимо создать визуально хорошую кожу. Зимой это сделать сложнее из-за склонности кожи к шелушению. Мы посоветовались с визажистами и готовы поделиться лайфхаками, чтобы ваш макияж оставался безупречным в зимних условиях.

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Правильное отшелушивание: избегайте жестких скрабов, лучше используйте домашние пилинги или пилинги-скатки, которые более мягко воздействуют на кожу. Используйте их только накануне важных мероприятий, чтобы избежать раздражения. При курсе химических пилингов воздержитесь от плотных покрытий на пару недель после процедуры.

Увлажнение кожи: после отшелушивания обязательно увлажняйте кожу легким кремом перед нанесением тональной основы. Плотные питательные средства не рекомендуются, так как тональное средство может скатываться. Если кожа негативно реагирует на кремы, используйте увлажняющую маску за сутки до макияжа. Состав тканевых масок редко вызывает аллергию, и кожа успеет напитаться, заметно сокращая шелушение.

Выбор тональной основы: зимой не каждое тональное средство сохраняет свои свойства на морозе. Чтобы не подчеркнуть шелушение, смешайте тональный крем с легким кремом на водной основе. Это уменьшит густоту средства и позволит ему лечь тонким слоем, не создавая эффекта маски на лице. Крему потребуется больше времени для впитывания, что поможет избежать чувства стянутости.