Почему тональный крем ложится плохо: ошибки и советы от профессионального визажиста

Основные причины, почему тональный крем плохо ложится на вашу кожу

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Без идеальной кожи трудно представить отличный образ, даже если вы используете профессиональную косметику. Однако часто тональный крем ложится не так, как нужно — не сочетается с остальными средствами, "полосит" или проваливается в поры. В чем же может быть проблема? Об этом мы поговорили с профессиональным визажистом.

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Во-первых, вы наносите слишком много средства. Некоторые женщины считают, что из тонального крема нужно создать второе лицо. Но такой подход делает покрытие неестественным, если вы наносите больше двух слоев. Лучше выбирать флюиды для ежедневного использования — даже в несколько слоев они не будут выглядеть как маска. Несовершенства можно скрыть корректором и консилером.

Во-вторых, ваша кожа может быть не готова к нанесению крема. Обязательно используйте увлажняющее средство перед нанесением крема, и дайте сыворотке или питательному средству время впитаться. Если наносить тональную основу на неподготовленную кожу, крем подчеркнет мелкие морщинки и кожа быстро потеряет влагу. Нанесение крема на неподпитанное средство, которое не успело впитаться, также приведет к скатыванию крема через пару часов.

В-третьих, вы не используете праймер. Без хорошего праймера не обойтись для вечернего макияжа или важного события. Качественный праймер, особенно силиконовый, выровняет кожу и скроет мелкие поры, создавая отличную основу для нанесения тонального крема и закрепления пудрой.