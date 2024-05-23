Иллюзия похудения: четыре распространенных, но бесполезных метода

Четыре метода, которые не помогают сбросить вес, но вы все еще используете

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стремление к похудению остается актуальным для многих. Однако не все методы, которые мы знаем, так эффективны, как кажутся. Диетологи и фитнес-гуру соглашаются с этим. Мы собрали самые бесполезные способы похудения, которыми, к нашему удивлению, все еще пользуется множество людей.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

Пищевая пленка, или обертывания, хоть и считаются легендарными, но специалисты утверждают, что они могут быть опасными и малоэффективными. Ограничение себя в еде часто не приносит долгосрочных результатов, так как многие срываются на строгих диетах. Напитки для похудения, будь то чаи, кофе или другие, также могут быть опасными для здоровья из-за своего воздействия на организм. Отрицание диет и просто увеличение физической активности также не является эффективным способом похудения, поскольку рациональное питание и умеренные нагрузки играют ключевую роль в достижении желаемых результатов.