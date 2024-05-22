Ароматический микс: три ноты парфюма, вдохновляющие на молодость

Три компонента аромата для достижения омолаживающего эффекта

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Парфюм не только завершает образ, но и создает настроение, придавая привлекательность и молодость. Парфюмеры утверждают, что правильно подобранные ноты способны создать особенный образ, яркий, молодежный и запоминающийся.

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Грейпфрут

Ароматы с нотами грейпфрута идеальны для лета. Цитрусовые ноты в парфюмерии популярны с конца 19-го века. Их часто сочетают с легкими белыми цветами, пряностями или другими цитрусовыми фруктами. Парфюмы с грейпфрутом подчеркивают женственность и придают легкость, игривость и веселость. Они идеальны для лета, когда хочется беззаботности и ярких ощущений.

Манго

Духи с нотами манго переносят на пляжи тропических островов, где можно наслаждаться свежим манго и звуками прибоя. Этот аромат мягче грейпфрута и не такой сладкий. Нежная фруктовая нота манго напоминает сочный фруктовый сок, который течет по рукам. Такие парфюмы делают женщину чувственной, игривой и молодежной.

Иланг-иланг

Этот аромат известен своими чудодейственными свойствами как афродизиак и успокаивающее средство. Иланг-иланг является одной из самых женственных, приятных и деликатных нот в парфюмерии. Он сочетается с белыми цветами, кофе и цитрусом, повышая самооценку и заставляя почувствовать себя неотразимо.