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Расширьте горизонты красоты: пилинги для домашнего ухода

Домашние методы эксфолиации для кожи: популярные пилинги

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Повседневное очищение кожи — важный этап ритуала ухода за собой. Но без пилингов ваш уход будет неполным. И вот хорошая новость: косметологи заверяют, что многие пилинги можно применять даже летом. Более того, сегодня на рынке доступен огромный выбор средств для домашнего использования, что позволяет обойтись без походов в салон. Важно ли это?

Домашние методы эксфолиации для кожи: популярные пилинги
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Давайте разберемся. Сначала давайте поймем, зачем вообще нужны пилинги. Ведь у нас есть естественные процессы отшелушивания кожи, верно? Однако пилинги не только удаляют омертвевшие клетки эпидермиса. Они также направлены на борьбу с признаками старения кожи и улучшение ее состояния. Пилинги помогают справиться с неравномерной пигментацией, морщинами, расширенными порами, сухостью кожи и следами акне. Кроме того, они восстанавливают pH кожи, что важно для здоровья и красоты кожного покрова. Есть ли универсальные пилинги для всех? Ну да, но нужно помнить и о противопоказаниях. Пилинги не рекомендуются при розацеа и наличии воспалительных процессов на коже.

Врач-косметолог в салоне поможет определить подходящий вариант, а для домашнего использования можно обратить внимание на средства с низкой концентрацией активных компонентов. Это может быть меньше, чем профессиональные продукты, но все равно принесет пользу вашей коже.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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