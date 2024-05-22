Круговая подтяжка лица: эффективный способ вернуть молодость

Круговая подтяжка лица: метод возвращения молодости

2:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лицо не только отражает наши эмоции и здоровье, но также является главным социальным объектом нашего тела. Возрастные изменения на лице зависят от генетики и образа жизни. В стремлении замедлить процессы старения человечество нашло различные способы омоложения, одним из которых является круговая подтяжка лица или фейслифтинг, выполняемая пластическими хирургами.

Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Фейслифтинг направлен на омоложение нижних двух третей лица, включая углы нижней челюсти, "брыли", второй подбородок, глубокие морщины и шею. Одним из главных преимуществ этой операции перед косметологическими процедурами является её долгосрочный результат и эффективность. После одной операции лицо может выглядеть на 10-15 лет моложе, и этот эффект сохраняется до 15 лет.

При классическом лифтинге разрезы делают в височной области, перед и за ушной раковиной, а также на шее, и рубцы после операции практически незаметны. При соблюдении всех врачебных рекомендаций реабилитационный период проходит без осложнений, и синяки с отеками сходят через 14 дней.

Степень возрастных изменений и подходящую тактику лечения можно определить на индивидуальной консультации, которая возможна как очно, так и онлайн. Противопоказаниями к операции являются заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, инфекции, диабет, онкологические заболевания, дерматиты и повреждения кожи. Операция проводится только после необходимых медицинских обследований и комплексной диагностики организма, что позволяет избежать осложнений.

Глубокий SMAS-лифтинг — лишь один из методов борьбы с возрастными изменениями. Пластическая хирургия постоянно совершенствуется, и в нашей клинике мы используем только передовые методы омоложения лица, ведь лицо — это то, что всегда на виду.