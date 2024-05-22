Круговая подтяжка лица: эффективный способ вернуть молодость

Лицо не только отражает наши эмоции и здоровье, но также является главным социальным объектом нашего тела. Возрастные изменения на лице зависят от генетики и образа жизни. В стремлении замедлить процессы старения человечество нашло различные способы омоложения, одним из которых является круговая подтяжка лица или фейслифтинг, выполняемая пластическими хирургами.
Фейслифтинг направлен на омоложение нижних двух третей лица, включая углы нижней челюсти, "брыли", второй подбородок, глубокие морщины и шею. Одним из главных преимуществ этой операции перед косметологическими процедурами является её долгосрочный результат и эффективность. После одной операции лицо может выглядеть на 10-15 лет моложе, и этот эффект сохраняется до 15 лет.
При классическом лифтинге разрезы делают в височной области, перед и за ушной раковиной, а также на шее, и рубцы после операции практически незаметны. При соблюдении всех врачебных рекомендаций реабилитационный период проходит без осложнений, и синяки с отеками сходят через 14 дней.
Степень возрастных изменений и подходящую тактику лечения можно определить на индивидуальной консультации, которая возможна как очно, так и онлайн. Противопоказаниями к операции являются заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, инфекции, диабет, онкологические заболевания, дерматиты и повреждения кожи. Операция проводится только после необходимых медицинских обследований и комплексной диагностики организма, что позволяет избежать осложнений.
Глубокий SMAS-лифтинг — лишь один из методов борьбы с возрастными изменениями. Пластическая хирургия постоянно совершенствуется, и в нашей клинике мы используем только передовые методы омоложения лица, ведь лицо — это то, что всегда на виду.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.