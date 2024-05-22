Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аренда жилья подорожала в среднем по России на 32%
На сцене театра "Маска" покажут "Скупого" с Леонидом Якубовичем
Привычка проглатывать жвачку может стать причиной непроходимости кишечника
Как правильно планировать время для ванны после физических нагрузок
Прокурор попросил для актрисы Рамили Хисамовой 11 лет колонии
Рассказываем об очень ценном тюльпане
Как приготовить фруктовый джем в домашних условиях
Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Страховщики не хотят продавать каско на Mercedes e-class, BMW Х5 и Lada Granta
Круговая подтяжка лица: эффективный способ вернуть молодость

Круговая подтяжка лица: метод возвращения молодости

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Лицо не только отражает наши эмоции и здоровье, но также является главным социальным объектом нашего тела. Возрастные изменения на лице зависят от генетики и образа жизни. В стремлении замедлить процессы старения человечество нашло различные способы омоложения, одним из которых является круговая подтяжка лица или фейслифтинг, выполняемая пластическими хирургами.

Круговая подтяжка лица: метод возвращения молодости
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Фейслифтинг направлен на омоложение нижних двух третей лица, включая углы нижней челюсти, "брыли", второй подбородок, глубокие морщины и шею. Одним из главных преимуществ этой операции перед косметологическими процедурами является её долгосрочный результат и эффективность. После одной операции лицо может выглядеть на 10-15 лет моложе, и этот эффект сохраняется до 15 лет.

При классическом лифтинге разрезы делают в височной области, перед и за ушной раковиной, а также на шее, и рубцы после операции практически незаметны. При соблюдении всех врачебных рекомендаций реабилитационный период проходит без осложнений, и синяки с отеками сходят через 14 дней.

Степень возрастных изменений и подходящую тактику лечения можно определить на индивидуальной консультации, которая возможна как очно, так и онлайн. Противопоказаниями к операции являются заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, инфекции, диабет, онкологические заболевания, дерматиты и повреждения кожи. Операция проводится только после необходимых медицинских обследований и комплексной диагностики организма, что позволяет избежать осложнений.

Глубокий SMAS-лифтинг — лишь один из методов борьбы с возрастными изменениями. Пластическая хирургия постоянно совершенствуется, и в нашей клинике мы используем только передовые методы омоложения лица, ведь лицо — это то, что всегда на виду.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Этот совет изменит цвет гортензии
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
"Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин "Нехорошее лето Киева". Такер Карлсон поговорил с основателем ЧВК Blackwater Дмитрий Плотников Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Когда лучше поливать огурцы и помидоры: утром или вечером
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Последние материалы
Как приготовить фруктовый джем в домашних условиях
Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Страховщики не хотят продавать каско на Mercedes e-class, BMW Х5 и Lada Granta
Что изменит смерть президента Ирана Раиси? Шокирующий прогноз
Максим Матвеев показал поклонникам фотографии своей мамы
"Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем
Кинологи рассказали о "собачьих глазах"
Владислав Жемчугов: к ковиду нужно просто быть готовыми
Зрители остались недовольны игрой Полины Гагариной в "Красных линиях"
Перхоть, сухость и шелушение кожи могут возникнуть из-за жёсткой воды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников