Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Известны лучшие маршруты для автопутешествий по России
Ветеринары рассказали, какой нос должен быть у кошки
Кузьминский суд обязал автосалон вернуть деньги за навязанные услуги покупателю
Вырос спрос на ипотеку среди Москвичей
Горячая еда может увеличить риск развития рака пищевода
Киселев раскритиковал Собчак из-за своего сына
SpaceX совершила первый спутниковый видеозвонок на смартфоне сотрудника
Где хранить лукавицы нарциссов
Котлеты по-успенски: готовятся из куриного фарша с сельдереем и фенхелем
Преимущества использования глицерина в уходе за лицом: натуральное решение для увлажнённой кожи

Глицерин в уходе за кожей: основные преимущества и советы по использованию

2:27
Моя семья » Красота и стиль

Глицерин представляет собой природное соединение, полученное из растительных масел или животных жиров. Он широко используется в косметических средствах благодаря своим превосходным увлажняющим свойствам и способности улучшать здоровье и внешний вид кожи. Портал femina.in называет основные преимущества использования глицерина в уходе за собой.

Глицерин в уходе за кожей: основные преимущества и советы по использованию
Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

Преимущества глицерина для кожи

Увлажнение

Глицерин притягивает молекулы воды из воздуха и более глубоких слоев эпидермиса, обеспечивая интенсивное увлажнение. Это предотвращает сухость и шелушение, делая кожу более упругой и эластичной.

Мягкость и гладкость кожи

Он мягко отшелушивает, удаляя омертвевшие клетки и способствуя обновлению кожи. Это придаёт ей гладкость и здоровый вид, улучшая текстуру с течением времени.

Защита от внешних раздражителей

Глицерин создает защитный барьер на поверхности кожи, защищая её от вредных факторов окружающей среды, таких как ветер, загрязнения и экстремальные температуры. Это помогает поддерживать естественный баланс влаги и предотвращает повреждения эпидермиса.

Подходит для чувствительной кожи

Он не закупоривает поры и не вызывает раздражения, что делает его идеальным для всех типов кожи, включая чувствительную и склонную к акне.

Борьба с признаками старения

Кроме основных преимуществ, глицерин также помогает уменьшить видимость тонких линий и морщин, поддерживая кожу увлажненной и упругой.

Как использовать глицерин?

Ищите уходовые средства, такие как лосьоны, сыворотки и кремы, которые содержат глицерин в списке ингредиентов. Наносите их на чистую, сухую кожу утром или вечером, в зависимости от ваших предпочтений.

Хотя глицерин обычно безопасен для большинства типов кожи, рекомендуется провести тест на небольшом участке тела перед использованием нового продукта, особенно если у вас чувствительная кожа или аллергия. При возникновении раздражения прекратите использование и обратитесь к дерматологу.

Благодаря своим увлажняющим и защитным свойствам глицерин станет отличным дополнением к вашему уходу за собой, помогая добиться мягкой и здоровой кожи.

Это копеечное средство из аптеки сделает кожу нежной и гладкой, избавит от трещин на пятках
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Чтобы остановить группу "Север", ВСУ кидает мощный резерв под Харьков Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Сводка с фронта: в Часовом Яре почти освобождён "Канал", ВСУ тянут огромные резервы к Волчанску
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Последние материалы
Дженнифер Лопес появилась в соблазнительном платье на премьере без Бена Аффлека
Туристам посоветовали, что взять с собой на пляж
Ветеринары ответили, сколько живут кошки
Параллельный импорт автомобилей в РФ снизился на 5% с начала года
Жители Южного Урала активнее страхуют дачи от пожаров и воровства
Учёные обнаружили вред лекарств против болезни Альцгеймера
Выплаты по ипотеке для многодетных семей будут продлены на 7 лет
Этот сорт картошки завоевал сердца
Как приготовить диетические кексы: замените два обычных ингредиента на два секретных
Чай из лаванды или мяты укрепляет нервную систему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников