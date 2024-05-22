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Советы по рисованию естественных бровей: секреты и инструкции

Как создать идеальную форму бровей, если их нет

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины, чья молодость пришлась на 80-е и 90-е годы, с волнением вспоминают эпоху моды на тонкие брови. Тогда многие из них удаляли волоски над глазами, и сейчас сталкиваются с необходимостью научиться рисовать брови там, где их нет. Создание естественного эффекта требует немного больше времени.

Как создать идеальную форму бровей, если их нет
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Выбор цвета и продукта играет ключевую роль. Нужно подобрать продукт тщательно: карандаш не подходит для создания отдельных волосков, а лучше использовать специальные лайнеры или маркеры для бровей, которые позволяют прорисовать отдельные волоски с легкостью и естественным видом. Важно подобрать оттенок близкий к цвету волос: для холодного типа кожи и глаз выбирайте средства с серым подтоном, а для теплого типа — коричневые оттенки.

Чтобы нарисовать брови правильно, важно определить основные точки: начало, самый высокий участок и кончик брови. После этого начните с самой высокой точки, добавляя волоски сверху и заштриховывая "голые" участки. Затем, используя тушь для бровей, придайте им натуральный объем. Если боитесь ошибиться с формой, можно воспользоваться специальными трафаретами для бровей.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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