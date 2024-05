Гигиеническая помада: мифы и реальность выбора для здоровых губ

Считается, что гигиеническая помада полезна для всех, в отличие от обычной, которая может пересушивать губы и вредить здоровью. Однако это не всегда так: гигиеническая помада отличается только отсутствием красящего пигмента, и она тоже может пересушивать губы.

