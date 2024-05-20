Гигиеническая помада: мифы и реальность выбора для здоровых губ

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Считается, что гигиеническая помада полезна для всех, в отличие от обычной, которая может пересушивать губы и вредить здоровью. Однако это не всегда так: гигиеническая помада отличается только отсутствием красящего пигмента, и она тоже может пересушивать губы.

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Косметолог Анна Суворова объясняет, что губы пересыхают из-за отсутствия рогового слоя, как на остальной коже, поэтому нужно тщательно подбирать помаду. Глицерин и гиалуроновая кислота удерживают воду, но могут вытягивать ее из губ, особенно зимой в сухом воздухе. Помады с пчелиным воском, маслом ши или жожоба компенсируют этот эффект. Октизалат, оксибензон, октокрилен и октиноксат добавляют для защиты от солнца, но могут быть вредными. Лучше выбирать помады с оксидом цинка для защиты от ультрафиолета. Парабены, такие как метилпарабен и бутилпарабен, связаны с риском онкологических заболеваний, поэтому их лучше избегать.

Натуральные масла, такие как какао, ши, жожоба, оливковое, авокадовое и абрикосовых косточек, полезны для губ, предотвращают появление морщин и защищают от загрязнений воздуха. Анна также советует делать на ночь маску из меда или массировать губы мягкой зубной щеткой с медом для глубокого увлажнения и восстановления.