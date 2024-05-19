Загадка шелковых подушек: секрет здорового сна и красивой кожи

Каковы преимущества шелковистых наволочек для здоровья волос и кожи

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Исходя из того, что человек проводит около трети своей жизни во сне, неудивительно, что важно обеспечить максимальный комфорт во время сна. Среди многочисленных советов по улучшению качества сна в настоящее время одна из самых обсуждаемых тем — это использование шелковых подушек.

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Шелк обладает множеством преимуществ для здоровья кожи и волос. Его гладкая текстура успокаивает кожу, сохраняет прохладу и способствует здоровью волос и кожи, как утверждает косметолог Лиана Давыдова.

Морщины — это проблема, с которой сталкиваются многие во время сна. Сон на скомканной наволочке может привести к образованию морщин на лице. Сон на более гладкой ткани, такой как шелк, может замедлить процесс образования морщин.

Шелковая ткань также помогает смягчить кожу, особенно для тех, у кого чувствительная или нежная кожа лица, акне, экзема или другие раздражения кожи.

Помимо этого, шелковая ткань более гигиенична для сна, так как впитывает меньше влаги, что делает её менее привлекательной для пылевых клещей и бактерий. Это делает её более подходящей для тех, кто страдает от аллергий.

Кроме того, шелковая ткань может помочь сохранить уровень увлажнения кожи благодаря содержанию в ней натурального белка серицина, который создает пленку на коже, предотвращая потерю влаги.