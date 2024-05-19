Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Личные неудачи Леры Кудрявцевой стали предметом шуток в шоу "Звезды"
Личные границы: что это, как установить и отстоять  
Калашникова назвала свой роман с Шаляпиным историей с некрасивым концом
"Роскосмос" работает над созданием АЭС для российской лунной базы
Итальянский тюнинг: что это такое
Марго Овсянникова платит Филиппу Киркорову 5 млн рублей за совместные выходы
Почему важно играть с собакой каждый день: эксперты назвали 4 важные причины
Три модные прически для жаркого климата
Вкусная закуска: тосты с киви и фетой
Загадка шелковых подушек: секрет здорового сна и красивой кожи

Каковы преимущества шелковистых наволочек для здоровья волос и кожи

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Исходя из того, что человек проводит около трети своей жизни во сне, неудивительно, что важно обеспечить максимальный комфорт во время сна. Среди многочисленных советов по улучшению качества сна в настоящее время одна из самых обсуждаемых тем — это использование шелковых подушек.

Каковы преимущества шелковистых наволочек для здоровья волос и кожи
Фото: commons.wikimedia. org by Keithmenorm is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Шелк обладает множеством преимуществ для здоровья кожи и волос. Его гладкая текстура успокаивает кожу, сохраняет прохладу и способствует здоровью волос и кожи, как утверждает косметолог Лиана Давыдова.

Морщины — это проблема, с которой сталкиваются многие во время сна. Сон на скомканной наволочке может привести к образованию морщин на лице. Сон на более гладкой ткани, такой как шелк, может замедлить процесс образования морщин.

Шелковая ткань также помогает смягчить кожу, особенно для тех, у кого чувствительная или нежная кожа лица, акне, экзема или другие раздражения кожи.

Помимо этого, шелковая ткань более гигиенична для сна, так как впитывает меньше влаги, что делает её менее привлекательной для пылевых клещей и бактерий. Это делает её более подходящей для тех, кто страдает от аллергий.

Кроме того, шелковая ткань может помочь сохранить уровень увлажнения кожи благодаря содержанию в ней натурального белка серицина, который создает пленку на коже, предотвращая потерю влаги.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Без стресса для розы: делимся советами после её приобретения
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
Станислав Садальский признался, что перестал звать свою родню к себе домой
В Харьковской области все "русские" направления критически важны для ВСУ Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Золото из руды без вреда для природы: уникальное открытие российских исследователей
Превратится в сухарик: можно ли кормить кошку только сухим кормом
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Последние материалы
Личные границы: что это, как установить и отстоять  
Калашникова назвала свой роман с Шаляпиным историей с некрасивым концом
"Роскосмос" работает над созданием АЭС для российской лунной базы
Итальянский тюнинг: что это такое
Марго Овсянникова платит Филиппу Киркорову 5 млн рублей за совместные выходы
Почему важно играть с собакой каждый день: эксперты назвали 4 важные причины
Три модные прически для жаркого климата
Вкусная закуска: тосты с киви и фетой
Скрытые расходы в Египте: что стоит учесть при покупке путёвки "всё включено"
Певец Шаман признался, что не носит нижнее белье из-за его бессмысленности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников