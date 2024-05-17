Простой лайфхак от стилиста: как придать волосам прикорневой объем и текстуру

Этот несложный трюк поможет придать волосам объем у корней

0:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы каждый раз ломаете голову над тем, как придать своим волосам объем при укладке, у нас есть для вас отличный лайфхак. Стилист по волосам Эмма Чен регулярно использует в своем блоге один и тот же прием для поднятия волос и придания им текстуры. Мы расскажем, как повторить его самостоятельно.

Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам Эммы, ключ к желанному объему и текстуре заключается в создании различных форм на волосах. Во-первых, завивайте локоны в разных направлениях с помощью плойки — от лица и наоборот. Такая техника визуально добавляет густоты и объема. Для прядей, обрамляющих лицо, используйте трюк под названием "щепотка": соедините две пряди по разным сторонам лица у пробора и сбрызните их текстурирующим спреем. Это добавит прикорневой объем и освежит укладку, даже если вы не дома.