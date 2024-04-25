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Проник в свадебную моду: новые тренды в свадебных нарядах, и здесь не обошлось без искусственного интеллекта — стилист

Белый плюс неоновый: Александра Калошина о самых модных тенденциях свадебной моды

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Основатель Solstudio Textile Group Александра Калошина делится с Pravda. Ru самыми современными тенденциями в мире свадебной моды.

Белый плюс неоновый: Александра Калошина о самых модных тенденциях свадебной моды
Фото: unsplash.com by Petr Ovralov is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Блестящие, летящие и серебристые ткани, классика, разбавленная веяниями времени. В свадебной моде — совершенно новые тенденции, говорит стилист.

"Изменения в свадебной моде идут очень интересные. Введение второго цвета в сочетании с белым. Группы цветов, которые вводятся в сочетании с белым — цвета пастельные, так называемая "яркая пастель": неоново-бежевые, неоново-нежно розовые, пастельные розовые с лёгким неоном, пастельно-зеленоватые с едва заметным неоновым отливом. Для самых смелых свадебных нарядов используют слегка светящиеся ткани с серебристой нитью - совершенно новое слово в свадебной моде", — подчёркивает специалист.

Новшества и в головном свадебном уборе.

"Минималистичные серебристые головные уборы — это небольшие шляпки, короткая фата, слегка сверкающая", — говорит Александра Калошина.

Любопытен и современный подход к тканям, из которых шьются свадебные костюмы и платья.

"Возвращаются в моду жаккардовые ткани для свадебных нарядов. Лёгкий, тонкий жаккард, классические рисунки, напоминающие жаккардовые расцветки интерьерных тканей, но переработанные, упрощенные, такая понятная графика в жаккарде. Бежевые или чуть сероватые цветы на белом фоне уступают место абстрактному рисунку. Мы видим влияние искусственного интеллекта. Все эти ткани выглядят немножко фантазийными", — делает краткий экскурс в мир моды собеседница Pravda. Ru.

Свадебные приметы и суеверия
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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