Проник в свадебную моду: новые тренды в свадебных нарядах, и здесь не обошлось без искусственного интеллекта — стилист

Основатель Solstudio Textile Group Александра Калошина делится с Pravda. Ru самыми современными тенденциями в мире свадебной моды.
Блестящие, летящие и серебристые ткани, классика, разбавленная веяниями времени. В свадебной моде — совершенно новые тенденции, говорит стилист.
"Изменения в свадебной моде идут очень интересные. Введение второго цвета в сочетании с белым. Группы цветов, которые вводятся в сочетании с белым — цвета пастельные, так называемая "яркая пастель": неоново-бежевые, неоново-нежно розовые, пастельные розовые с лёгким неоном, пастельно-зеленоватые с едва заметным неоновым отливом. Для самых смелых свадебных нарядов используют слегка светящиеся ткани с серебристой нитью - совершенно новое слово в свадебной моде", — подчёркивает специалист.
Новшества и в головном свадебном уборе.
"Минималистичные серебристые головные уборы — это небольшие шляпки, короткая фата, слегка сверкающая", — говорит Александра Калошина.
Любопытен и современный подход к тканям, из которых шьются свадебные костюмы и платья.
"Возвращаются в моду жаккардовые ткани для свадебных нарядов. Лёгкий, тонкий жаккард, классические рисунки, напоминающие жаккардовые расцветки интерьерных тканей, но переработанные, упрощенные, такая понятная графика в жаккарде. Бежевые или чуть сероватые цветы на белом фоне уступают место абстрактному рисунку. Мы видим влияние искусственного интеллекта. Все эти ткани выглядят немножко фантазийными", — делает краткий экскурс в мир моды собеседница Pravda. Ru.
Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.