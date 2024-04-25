Весенние тренды цвета волос 2024: естественные оттенки, вдохновленные природой

Весенние тренды цвета волос в 2024 году предлагают более естественные и мягкие оттенки, сообщает парикмахер и колорист Алена Волкова. Оттенки в этом сезоне становятся более реалистичными, придавая волосам мягкие и живые оттенки.
Расплавленная карамель — один из популярных выборов, предлагая теплые, мерцающие оттенки, подходящие для теплых тона кожи. Кремовый блонд становится еще более насыщенным и сливочным, создавая яркий блеск благодаря золотым оттенкам. Каштановый грибной оттенок приносит мягкость и реализм, идеально подходя для различных тонов кожи. Поджаренный красный пекан представляет собой насыщенный русый с примесью красно-коричневого, идеально сочетающийся с бледной кожей и являющийся хорошей ступенькой к более ярким красным оттенкам.
Таким образом, натуральные и теплые оттенки волос помогают создать стильный и элегантный образ на весенний сезон.
Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.