Весенние тренды цвета волос 2024: естественные оттенки, вдохновленные природой

Трендовые оттенки волос в этом сезоне - теплые, насыщенные и природные

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Весенние тренды цвета волос в 2024 году предлагают более естественные и мягкие оттенки, сообщает парикмахер и колорист Алена Волкова. Оттенки в этом сезоне становятся более реалистичными, придавая волосам мягкие и живые оттенки.

Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Расплавленная карамель — один из популярных выборов, предлагая теплые, мерцающие оттенки, подходящие для теплых тона кожи. Кремовый блонд становится еще более насыщенным и сливочным, создавая яркий блеск благодаря золотым оттенкам. Каштановый грибной оттенок приносит мягкость и реализм, идеально подходя для различных тонов кожи. Поджаренный красный пекан представляет собой насыщенный русый с примесью красно-коричневого, идеально сочетающийся с бледной кожей и являющийся хорошей ступенькой к более ярким красным оттенкам.

Таким образом, натуральные и теплые оттенки волос помогают создать стильный и элегантный образ на весенний сезон.

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