Повышенная видимость пор и проблема черных точек: причины появления и методы борьбы с ними

Весной многие предпочитают легкие текстуры тональных средств, сосредотачиваясь на здоровом и ухоженном виде кожи лица. Врач-косметолог и дерматолог Ширин Хайидмурадова предоставляет пять шагов для создания идеального визуального эффекта, сравнимого с результатом фотошопа или использования фильтра в реальности.
Первый шаг заключается в осознанном и регулярном очищении лица. Очищение необходимо проводить дважды в день для удаления пота, секреций сальных желез и остатков косметики, которые могут накапливаться в течение дня и ночи.
Первый этап очищения — это снятие макияжа, для чего рекомендуется использовать средства для демакияжа, такие как мицеллярная вода или мицеллярное масло. Затем следует перейти ко второму этапу — умыванию, используя средства, подходящие по типу кожи.
Третий этап включает тонизирование кожи для восстановления ее гидролипидного барьера и нейтрализации остатков очищающих средств, используя для этого лосьоны или тоники.
Четвертый шаг — это увлажнение кожи. Выбор средств для увлажнения зависит от типа кожи, например, для сухой кожи рекомендуется использовать плотные кремы с увлажняющими компонентами, в то время как для жирной кожи лучше подойдут легкие текстуры.
Пятый этап направлен на поддержание здорового образа жизни и правильного питания, так как состояние кожи также зависит от общего физического и психологического благополучия. Неправильное питание, стресс и гормональный дисбаланс могут способствовать появлению расширенных пор и черных точек.
Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.