Повышенная видимость пор и проблема черных точек: причины появления и методы борьбы с ними

Пять шагов к совершенной коже: руководство от врача-косметолога Хайидмурадова

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весной многие предпочитают легкие текстуры тональных средств, сосредотачиваясь на здоровом и ухоженном виде кожи лица. Врач-косметолог и дерматолог Ширин Хайидмурадова предоставляет пять шагов для создания идеального визуального эффекта, сравнимого с результатом фотошопа или использования фильтра в реальности.

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Первый шаг заключается в осознанном и регулярном очищении лица. Очищение необходимо проводить дважды в день для удаления пота, секреций сальных желез и остатков косметики, которые могут накапливаться в течение дня и ночи.

Первый этап очищения — это снятие макияжа, для чего рекомендуется использовать средства для демакияжа, такие как мицеллярная вода или мицеллярное масло. Затем следует перейти ко второму этапу — умыванию, используя средства, подходящие по типу кожи.

Третий этап включает тонизирование кожи для восстановления ее гидролипидного барьера и нейтрализации остатков очищающих средств, используя для этого лосьоны или тоники.

Четвертый шаг — это увлажнение кожи. Выбор средств для увлажнения зависит от типа кожи, например, для сухой кожи рекомендуется использовать плотные кремы с увлажняющими компонентами, в то время как для жирной кожи лучше подойдут легкие текстуры.

Пятый этап направлен на поддержание здорового образа жизни и правильного питания, так как состояние кожи также зависит от общего физического и психологического благополучия. Неправильное питание, стресс и гормональный дисбаланс могут способствовать появлению расширенных пор и черных точек.

ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ - как избавиться быстро и надолго?