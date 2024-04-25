Повышенная видимость пор и проблема черных точек: причины появления и методы борьбы с ними

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Пять шагов к совершенной коже: руководство от врача-косметолога Хайидмурадова

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Весной многие предпочитают легкие текстуры тональных средств, сосредотачиваясь на здоровом и ухоженном виде кожи лица. Врач-косметолог и дерматолог Ширин Хайидмурадова предоставляет пять шагов для создания идеального визуального эффекта, сравнимого с результатом фотошопа или использования фильтра в реальности.

Пять шагов к совершенной коже: руководство от врача-косметолога Хайидмурадова
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первый шаг заключается в осознанном и регулярном очищении лица. Очищение необходимо проводить дважды в день для удаления пота, секреций сальных желез и остатков косметики, которые могут накапливаться в течение дня и ночи.

Первый этап очищения — это снятие макияжа, для чего рекомендуется использовать средства для демакияжа, такие как мицеллярная вода или мицеллярное масло. Затем следует перейти ко второму этапу — умыванию, используя средства, подходящие по типу кожи.

Третий этап включает тонизирование кожи для восстановления ее гидролипидного барьера и нейтрализации остатков очищающих средств, используя для этого лосьоны или тоники.

Четвертый шаг — это увлажнение кожи. Выбор средств для увлажнения зависит от типа кожи, например, для сухой кожи рекомендуется использовать плотные кремы с увлажняющими компонентами, в то время как для жирной кожи лучше подойдут легкие текстуры.

Пятый этап направлен на поддержание здорового образа жизни и правильного питания, так как состояние кожи также зависит от общего физического и психологического благополучия. Неправильное питание, стресс и гормональный дисбаланс могут способствовать появлению расширенных пор и черных точек.

ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ - как избавиться быстро и надолго?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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