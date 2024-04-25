Пять негативных эффектов использования филлеров для лица, о которых не информируют косметологи

Негативные эффекты филлеров для лица: что важно знать перед процедурой

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметические процедуры уже давно стали неотъемлемой частью нашей ежедневной рутины по уходу за собой. Однако важно понимать, что не все косметологические вмешательства одинаково полезны для нашего организма. В нашем разговоре с косметологом и врачом-дерматологом Татьяной Баллирано мы узнали о негативных последствиях использования филлеров для лица, о которых не всегда предупреждают специалисты.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Филлеры не рассасываются через год: долгое время пациентов заверяли, что филлеры сами по себе рассасываются примерно через год. Однако научные исследования показывают, что филлеры могут оставаться в организме на протяжении 10-15 лет.

Лимфастаз: слишком большое количество введенного филлера может вызвать лимфастаз — проблему, связанную с сдавлением лимфатических сосудов, что приводит к отечности. Это осложнение может негативно сказаться на внешности, поэтому важно выбирать квалифицированного специалиста.

Тромбоэмболия: введение филлера слишком глубоко или в сосуд может вызвать тромбоэмболию — серьезное осложнение, сопровождающееся болезненностью и отечностью. В некоторых случаях это может даже привести к некрозу тканей.

Эффект Тиндаля: этот неприятный эффект возникает, когда филлер начинает просвечивать под кожей, что создает впечатление синяков или мешков под глазами.

Некачественные филлеры: использование дешевых и низкокачественных филлеров может вызвать аутоиммунные реакции организма. Например, некоторые гиалуроновые кислоты для увеличения губ от корейских и китайских производителей могут привести к нежелательным последствиям.

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