Последствия неправильного корректирующего белья: что нужно знать

Три возможных осложнения от использования корректирующего белья

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Корректирующее белье может быть полезным, особенно когда нужно выглядеть на все сто процентов на важных событиях. Однако многие женщины прибегают к носке такого белья ежедневно, не осознавая возможных последствий. Мы решили разобраться, с какими проблемами чаще всего сталкиваются поклонницы корректирующего белья.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Проблемы с венами: сидячий образ жизни и использование утягивающего белья могут способствовать развитию варикоза. Сосуды сжимаются, замедляя кровообращение, что увеличивает риск венозных заболеваний. Поэтому стоит ограничивать использование корсетов и утягивающих трусиков. Проблемы с желудком: высокая посадка шортиков и корсетов может вызвать дискомфорт и даже привести к серьезным проблемам с желудком, включая изжогу и язвенный гастрит. Давление на живот может ухудшить существующие проблемы. Голодание органов: ограничение доступа кислорода к органам может привести к серьезным последствиям, включая головокружение и нарушение сознания. Носить корректирующее белье каждый день может усугубить эти эффекты.

Хотя корректирующее белье может приносить временное облегчение и помогать достичь желаемого внешнего вида, его ежедневное использование может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

5 правил примерки корректирующего белья!