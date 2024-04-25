Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти арбузы точно не останутся незамеченными
Mash: Масляков-старший покидает КВН из-за неоперабельной опухоли в легких
Хоккеист Воронин надеется, что ему предоставится возможность быть в "Спартаке"
Пыльная буря из Африки достигла России, сообщил синоптик Леус
Принцесса Кейт Миддлтон получила Орден Кавалера Почета от короля Карла III
Вслед за Оскаром Кучерой на взлом Telegram-канала пожаловалась Волочкова
Иосиф Пригожин ответил хейтерам из-за праздника Валерии: "Жизнь не отменили"
Запекаем курицу с мексиканским соусом и сыром
Рассказываем о проблеме, когда огурцы горькие
Разгадка тайн отбеливания: четыре потенциальных неприятности

Четыре основных негативных аспекта процедуры отбеливания зубов

0:45
Моя семья » Красота и стиль

Отбеливание зубов, хоть и популярно, не всегда проходит гладко. Процедура, направленная на создание белоснежной улыбки, в силу своей агрессивности может вызвать неудобства и проблемы, особенно если проводится неопытным специалистом.

Четыре основных негативных аспекта процедуры отбеливания зубов
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Химические компоненты, применяемые в процессе, могут ослабить эмаль, делая зубы более чувствительными. Тонкая или поврежденная эмаль дополнительно усложняет проведение процедуры и увеличивает риск осложнений. После отбеливания следует воздерживаться от красящих продуктов, чтобы сохранить эффект, но это не всегда удается.

Процедура может быть болезненной, и важно обращаться к специалисту, если появляется дискомфорт.

Отбеливание зубов в 2023 — возможные последствия. Безопасность и безболезненность отбеливания
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Европа опять скупает "вредный" товар в России

Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.

Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Кинологи назвали породы собак, которые не поддаются дрессировке
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке
О тонких стеблях рассады забудете: используйте эти варианты подкормок для решения проблемы
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
"Отважные" вошли в Соловьёво, освобождён посёлок Новобахмутовка Дмитрий Плотников Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Последние материалы
Пыльная буря из Африки достигла России, сообщил синоптик Леус
Принцесса Кейт Миддлтон получила Орден Кавалера Почета от короля Карла III
Четыре основных негативных аспекта процедуры отбеливания зубов
Вслед за Оскаром Кучерой на взлом Telegram-канала пожаловалась Волочкова
Иосиф Пригожин ответил хейтерам из-за праздника Валерии: "Жизнь не отменили"
Запекаем курицу с мексиканским соусом и сыром
Рассказываем о проблеме, когда огурцы горькие
Счетная палата предложила методы для оптимизации использования средств из ОМС
Ольга Бузова сообщила, что пропадет из соцсетей из-за плановой операции
Поплавская призвала проверить всех живущих не по средствам чиновников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников