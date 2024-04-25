Разгадка тайн отбеливания: четыре потенциальных неприятности

Четыре основных негативных аспекта процедуры отбеливания зубов

0:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отбеливание зубов, хоть и популярно, не всегда проходит гладко. Процедура, направленная на создание белоснежной улыбки, в силу своей агрессивности может вызвать неудобства и проблемы, особенно если проводится неопытным специалистом.

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Химические компоненты, применяемые в процессе, могут ослабить эмаль, делая зубы более чувствительными. Тонкая или поврежденная эмаль дополнительно усложняет проведение процедуры и увеличивает риск осложнений. После отбеливания следует воздерживаться от красящих продуктов, чтобы сохранить эффект, но это не всегда удается.

Процедура может быть болезненной, и важно обращаться к специалисту, если появляется дискомфорт.

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