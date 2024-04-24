Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрист рассказал о законности требования прохождения полиграфа при приёме на работу
Зарплата главы GM Мэри Барры в 2023 году снизилась до $27.8 миллионов
Исследуем факторы, ведущие к развитию дерматита
Белгородского экс-чиновника приговорили к 2,5 годам исправительных работ
Доктор Мосли: игра на музыкальных инструментах улучшает память
Президент Абхазии заявил о развитии важных для экономики транспортных коммуникаций
Как сэкономить, путешествуя по России
Одна из важных процедур для жимолости - подкормка
Как сделать вкуснее блюда из капусты: пять простых секретов
Опасности гель-лака: риски и предостережения

Потенциальные риски гель-лака: почему это плохая привычка

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Гель-лаки, относительно новое явление в индустрии красоты, продолжают набирать популярность. Теперь каждая девушка может наслаждаться маникюром, который держится целый месяц, выбирая из широкого ассортимента цветов, текстур и дизайнов. Однако, несмотря на удобство использования, существуют определенные риски для здоровья.

Потенциальные риски гель-лака: почему это плохая привычка
Фото: pexels.com by Tookapic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Процедура нанесения гель-лака требует высокой аккуратности и времени, поэтому многие предпочитают доверить её профессионалам. Однако, не всегда мастера обеспечивают должный уровень гигиены, что может привести к неприятным последствиям, включая инфекции ногтей.

Сам процесс нанесения гель-лака состоит из нескольких этапов, при неправильном выполнении которых может возникнуть грибок. Поэтому важно выбирать сертифицированных мастеров, чтобы избежать подобных проблем.

Состав гель-лака содержит химические элементы, которые могут негативно влиять на организм, включая токсичные вещества, такие как толуол, дибутилфталат и формальдегид. Аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем могут быть следствием длительного использования гель-лака.

Сушка гель-лака под ультрафиолетовым излучением может быть вредной для кожи, способствуя развитию рака, появлению пигментных пятен и ускоренному старению. Кроме того, это может привести к онихолизису — отслоению ногтя от ложа.

Снятие гель-лака также может повредить ногтевую пластину, особенно если процесс происходит некорректно. Современные методы, такие как спиливание фрезером, могут уменьшить вред для ногтей, но требуют опытных мастеров.

В целом, гель-лаки предоставляют удобное и долговременное покрытие для ногтей, однако использование их сопряжено с определенными рисками для здоровья, и важно быть внимательным к условиям применения и качеству процедур.

ГЕЛЬ-ЛАК: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД? / КОГДА ВСЕ ОДУМАЮТСЯ? / КАТАСТРОФА В МАНИКЮРНОМ БИЗНЕСЕ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке

Существует обширное разнообразие пород собак в мире.

Кинологи назвали породы собак, которые не поддаются дрессировке
Что можно добавить в подливу, кроме муки, чтобы она стала гуще
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
Европа опять скупает "вредный" товар в России
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Армия России начинает "выносить" железнодорожную инфраструктуру Украины Дмитрий Плотников Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Удивительно просто: как добавить лет жизни вашему двигателю — советы от эксперта
Овощной суп с капустой: аппетитный и сытный, несмотря на отсутствие мяса в составе
Овощной суп с капустой: аппетитный и сытный, несмотря на отсутствие мяса в составе
Последние материалы
Исследуем факторы, ведущие к развитию дерматита
Белгородского экс-чиновника приговорили к 2,5 годам исправительных работ
Доктор Мосли: игра на музыкальных инструментах улучшает память
Президент Абхазии заявил о развитии важных для экономики транспортных коммуникаций
Politico: США тайно поставляют ракеты ATACMS на Украину
Как сэкономить, путешествуя по России
Одна из важных процедур для жимолости - подкормка
Как сделать вкуснее блюда из капусты: пять простых секретов
Прокуратура в Прикамье добилась средств реабилитации для инвалидов
Голкипер "Флориды" Бобровский совершил сейв во втором матче против "Тампы"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников