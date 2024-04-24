Опасности гель-лака: риски и предостережения

Потенциальные риски гель-лака: почему это плохая привычка

2:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Гель-лаки, относительно новое явление в индустрии красоты, продолжают набирать популярность. Теперь каждая девушка может наслаждаться маникюром, который держится целый месяц, выбирая из широкого ассортимента цветов, текстур и дизайнов. Однако, несмотря на удобство использования, существуют определенные риски для здоровья.

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Процедура нанесения гель-лака требует высокой аккуратности и времени, поэтому многие предпочитают доверить её профессионалам. Однако, не всегда мастера обеспечивают должный уровень гигиены, что может привести к неприятным последствиям, включая инфекции ногтей.

Сам процесс нанесения гель-лака состоит из нескольких этапов, при неправильном выполнении которых может возникнуть грибок. Поэтому важно выбирать сертифицированных мастеров, чтобы избежать подобных проблем.

Состав гель-лака содержит химические элементы, которые могут негативно влиять на организм, включая токсичные вещества, такие как толуол, дибутилфталат и формальдегид. Аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем могут быть следствием длительного использования гель-лака.

Сушка гель-лака под ультрафиолетовым излучением может быть вредной для кожи, способствуя развитию рака, появлению пигментных пятен и ускоренному старению. Кроме того, это может привести к онихолизису — отслоению ногтя от ложа.

Снятие гель-лака также может повредить ногтевую пластину, особенно если процесс происходит некорректно. Современные методы, такие как спиливание фрезером, могут уменьшить вред для ногтей, но требуют опытных мастеров.

В целом, гель-лаки предоставляют удобное и долговременное покрытие для ногтей, однако использование их сопряжено с определенными рисками для здоровья, и важно быть внимательным к условиям применения и качеству процедур.

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