Идеальная подготовка к отпуску: технологии и процедуры для идеального тела и кожи

Подготовка к отпуску у каждого может быть индивидуальной, включая физическую активность, диету и косметические процедуры. Ирина Шапиро, бьюти-эксперт и основатель сети клиник OMNY BEAUTY CLINIC, рекомендует ряд процедур перед отпуском.
Микроигольчатый RF-лифтинг, особенно важный перед сезоном, помогает укрепить дерму и стимулировать коллагеновые процессы как на лице, так и на теле.
Фототерапия BBL Hero может помочь убрать пигментные пятна и улучшить состояние кожи перед активным воздействием солнца.
Ультразвуковая липосакция Ulfit — безоперационная процедура, которая помогает снизить объемы тела и подтянуть кожу.
Лазерная шлифовка Fotona эффективно устраняет различные несовершенства кожи и стимулирует производство коллагена и эластина.
Существует обширное разнообразие пород собак в мире.