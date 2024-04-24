Идеальная подготовка к отпуску: технологии и процедуры для идеального тела и кожи

Какие косметические процедуры для лица и тела стоит пройти перед отпуском

0:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Подготовка к отпуску у каждого может быть индивидуальной, включая физическую активность, диету и косметические процедуры. Ирина Шапиро, бьюти-эксперт и основатель сети клиник OMNY BEAUTY CLINIC, рекомендует ряд процедур перед отпуском.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Микроигольчатый RF-лифтинг, особенно важный перед сезоном, помогает укрепить дерму и стимулировать коллагеновые процессы как на лице, так и на теле.

Фототерапия BBL Hero может помочь убрать пигментные пятна и улучшить состояние кожи перед активным воздействием солнца.

Ультразвуковая липосакция Ulfit — безоперационная процедура, которая помогает снизить объемы тела и подтянуть кожу.

Лазерная шлифовка Fotona эффективно устраняет различные несовершенства кожи и стимулирует производство коллагена и эластина.

Качественное омоложение лица. Подбор процедур от врача-косметолога