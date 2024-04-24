Преобразование и уверенность: эстетическая гинекология открывает новые возможности для женщин

До настоящего времени многие женщины считали, что эстетическая гинекология — это прерогатива звезд, и обычной женщине нет смысла задумываться об этом. Однако прогресс в этой области позволяет изменить сексуальную жизнь любой женщины. Врач-гинеколог Мелания Маилян рассказала о том, какие проблемы может решить эстетическая гинекология.
С возрастом могут возникнуть такие проблемы, как сухость влагалища, что делает интимную близость неприятной. Без обращения к специалисту женщине не обойтись в таком случае. Эстетическая гинекология успешно справляется с подобными трудностями, помогая решить проблемы опущения стенок влагалища, стрессового мочеиспускания и асимметрии половых губ. На сколько изменится сексуальная жизнь женщины?
Плазмолифтинг, который является одним из лидеров процедур, используемых в эстетической гинекологии. Эта процедура включает инъекции плазмы пациента, которые могут улучшить упругость кожи в области влагалища и устранить сухость, мешающую комфортной сексуальной жизни. Преимущества восстановления после процедуры — женщина может быстро вернуться к повседневной жизни, и подготовка к процедуре не требует много времени.
Интимное лазерное омоложение также востребовано среди пациенток, особенно у женщин, которые хотят избавиться от последствий родов в области влагалища. Эффект длится более года, а процедура не занимает много времени.
Возвращение потерянных объемов возможно с помощью филлинга, который включает инъекции гиалуроновой кислоты и коллагена. Это также помогает избавиться от сухости и жжения, а также улучшить тонус влагалища. Филлинг также популярен у женщин в период менопаузы.
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