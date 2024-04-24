Безобидные напитки, которые могут подорвать вашу фигуру: остерегайтесь

Четыре напитка, способствующие незаметному набору веса

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Время летних радостей, но даже приятности могут стать ловушкой для вашей фигуры. Список калорийных ловушек не ограничивается только едой, но и напитками. Вот четыре коварных напитка, которые, кажется, безобидны, но могут мешать достижению вашей формы мечты. Читайте внимательно, чтобы быть начеку.

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Кефир и молоко: хоть кефир и молоко считаются полезными для фигуры, они могут содержать немало жира. Особенно опасно пить их с добавлением сахара перед сном, что может навредить вашей талии. Если не можете отказаться от них, пейте утром по стакану.

Кофе на сливках: любители кофе со сливками подвержены риску лишних килограммов. Предпочтите капучино или эспрессо без добавок, чтобы избежать лишних калорий.

Чай: не стоит забывать, что чай с сахаром может добавить лишних калорий. Попробуйте уменьшить количество сахара или заменить его на подсластители.

Пиво: поклонники пива часто сталкиваются с проблемой сохранения идеальной фигуры из-за его высокого содержания калорий и вызывающего привыкание характера. Подумайте о своих приоритетах и возможно, стоит отказаться от минутного наслаждения ради формы к лету.

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