Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кремль не считает необходимым комментировать нарушения ПДД в Дагестане
Россиянам назвали главные преимущества кошек
Тарасова призвала привлечь к ответственности фигуристку Обласову за сплетни о Слуцкой
Бухгалтер Анисимова: лучше не планировать отпуск на праздники
Названы особенности сна, усиливающие риски хронических заболеваний
Учёные научились удалять из мозга воспоминания
Диетолог Круглова: полезные белковые перекусы помогут сохранить фигуру в офисе
Иван Охлобыстин рассказал, как познакомился с женой: "Ты будешь моей!"
JAC опубликовал цены на свои автомобили в РФ в версиях 2023 и 2024 годов выпуска
Избегаем лишних килограммов в отпуске: советы психолога по рациональному питанию

Психолог поделился советами о том, как сохранить форму во время отпуска

0:46
Моя семья » Красота и стиль

Иван Алименко, клинический психолог и специалист по рациональному питанию, дает советы о том, как избежать набора лишних килограммов во время отпуска.

Психолог поделился советами о том, как сохранить форму во время отпуска
Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он рекомендует приносить с собой сосательные конфеты и протеиновые батончики для небольших перекусов между основными приемами пищи. Эксперт подчеркивает важность употребления животного белка, такого как мясо, рыба, птица, морепродукты, молочные и протеиновые продукты, чтобы чувствовать себя насыщенным и избежать чрезмерного переедания.

Алименко советует выбирать в ресторанах блюда с большим содержанием зелени, белка и клетчатки, а после еды рассасывать леденцы, чтобы избежать лишнего переедания.

Питание на отдыхе. Как сохранить свою фигуру и здоровье в отпуске. Диетолог Антонина Тонева.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
Армия России начинает "выносить" железнодорожную инфраструктуру Украины Дмитрий Плотников Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров
Малина будет сладкой, как мёд, и крупной, как грецкий орех: вот какие 2 агроприёма нужно использовать
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Последние материалы
JAC опубликовал цены на свои автомобили в РФ в версиях 2023 и 2024 годов выпуска
Лучший рецепт русского холодца
Алёна Водонаева ответила на сообщения по поводу смерти Лены Миро
Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова
Как приготовить шоколадные батончики из цветной капусты
Ученые установили, что до нашей Вселенной существовало ещё что-то
Простой рецепт нежной курочки в духовке
Кирилл Константинов: не забудьте положить зелёнку в детскую аптечку
Самая красивая порода кошек в мире
Избавляемся от проблемы с акне: рацион, который строит кожу изнутри
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников