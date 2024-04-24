Избегаем лишних килограммов в отпуске: советы психолога по рациональному питанию

Психолог поделился советами о том, как сохранить форму во время отпуска

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Иван Алименко, клинический психолог и специалист по рациональному питанию, дает советы о том, как избежать набора лишних килограммов во время отпуска.

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Он рекомендует приносить с собой сосательные конфеты и протеиновые батончики для небольших перекусов между основными приемами пищи. Эксперт подчеркивает важность употребления животного белка, такого как мясо, рыба, птица, морепродукты, молочные и протеиновые продукты, чтобы чувствовать себя насыщенным и избежать чрезмерного переедания.

Алименко советует выбирать в ресторанах блюда с большим содержанием зелени, белка и клетчатки, а после еды рассасывать леденцы, чтобы избежать лишнего переедания.

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