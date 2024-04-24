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Восемь причин пить какао: не только вкусное удовольствие, но и забота о здоровье и красоте

Восемь причин употреблять какао чаще: поможет сбросить вес и придаст коже сияние

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Запах и вкус шоколада могут захватить сердца любителей сладкого, но некоторые считают, что какао слишком сладкое и калорийное для ежедневного употребления. Тем не менее, современные диетологи настаивают на обратном, отмечая, что этот напиток не только приносит уют и воспоминания о детстве, но и обладает целым рядом благоприятных свойств для организма.

Восемь причин употреблять какао чаще: поможет сбросить вес и придаст коже сияние
Фото: flickr.com by Fotos GOVBA from Bahia/Brasil is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  1. Замедляет старение: какао является богатым источником антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, замедляя процессы старения организма. В чашке черного кофе содержится половина суточной нормы антиоксидантов, а в какао — больше ста процентов суточной нормы.
  2. Поддерживает сердце: флавоноиды, содержащиеся в какао, способствуют снижению артериального давления, укреплению сердца и сосудов, а также снижению уровня вредного холестерина, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  3. Снижает тягу к сладкому: даже аромат какао способен снизить желание к сладким продуктам, активизируя рецепторы в мозге, ответственные за удовольствие от потребления шоколада. Это может помочь контролировать желание к сладкому.
  4. Заставляет кожу сиять: регулярное употребление натурального какао улучшает текстуру и цвет кожи благодаря содержанию в нем биофлавоноида эпикатехина, который стимулирует циркуляцию крови и обеспечивает кожу кислородом, придавая ей сияние и свежий вид.
  5. Повышает настроение: какао влияет на выработку серотонина и эндорфина — гормонов счастья, помогая улучшить настроение и снять стресс.
  6. Улучшает чувствительность к инсулину: регулярное употребление какао уменьшает невосприимчивость клеток к инсулину, что борется с резистентностью и предотвращает сахарный диабет.
  7. Устраняет кашель: какао может облегчить кашель и помочь спокойно спать ночью благодаря своим свойствам.
  8. Помогает похудеть: антиоксиданты в какао могут ускорить метаболизм, помогая быстрее сжигать жир, если не добавлять в напиток жирные сливки и сахар.
Что будет если пить какао каждый день?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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