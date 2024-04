Восемь причин пить какао: не только вкусное удовольствие, но и забота о здоровье и красоте

Запах и вкус шоколада могут захватить сердца любителей сладкого, но некоторые считают, что какао слишком сладкое и калорийное для ежедневного употребления. Тем не менее, современные диетологи настаивают на обратном, отмечая, что этот напиток не только приносит уют и воспоминания о детстве, но и обладает целым рядом благоприятных свойств для организма.

Фото: flickr.com by Fotos GOVBA from Bahia/Brasil is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic