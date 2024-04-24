Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финомбудсмен выявила недобросовестные практики смешивания ОСАГО и каско
Женщина смогла родить ребёнка через 2 года после пересадки сердца
Экс-советник Пентагона: Попытки ослабить Россию нанесли "удар" по НАТО и США
Потенциальные опасности, вызывающие появление всегда бледных губ у вас
Екатерина Варнава поделилась радостью от покупки апартаментов в Грузии
Запеченная форель: лучший рецепт
Россиянам объяснили условия "безвиза" с Таиландом
Удивительные свойства кокоса для здоровья
Типичный ипотечный заёмщик в РФ — 37-летняя бездетная женщина
Секреты борьбы с отеками: простые шаги к свежей и подтянутой коже

Как прекратить отечность: простые секреты

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Отеки — это избыточные объемы на теле, набухание, темные круги под глазами. Многие мечтают просыпаться свежими и подтянутыми, как звезды кино. Чтобы избавиться от отеков, важно внести изменения в свой образ жизни.

Как прекратить отечность: простые секреты
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Уменьшите потребление соли. Рекомендуется употреблять не более 3-5 грамм соли в день, но часто мы превышаем эту норму, добавляя соль в различные блюда. Снизьте количество соли и используйте специи и травы для придания вкуса еде.

Ограничьте потребление сладкого. Сахар также может вызывать задержку воды в организме, поэтому на несколько дней откажитесь от сладостей и выпечки.

Пейте больше воды. Употребление достаточного количества воды помогает нормализовать выделительную систему и справляться с отеками. Предпочтение отдавайте негазированной воде.

Проводите разгрузочные дни. Они помогают избавиться от застоявшейся воды в организме. Например, день на "молокочае" (смесь теплого молока и зеленого чая) может помочь сократить отеки и сделать вас более свежими.

Увеличьте потребление калия. Продукты, богатые калием, такие как бананы, картофель и шпинат, помогают выводить лишнюю воду из организма, снижая отечность.

Как снять отеки | 3 простых совета
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
Киев сделал миллионы беженцев лояльными России, запретив им консульские услуги Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров В Минобороны арестован зам Шойгу, продолжаются атаки в Часовом Яре Дмитрий Плотников
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Малина будет сладкой, как мёд, и крупной, как грецкий орех: вот какие 2 агроприёма нужно использовать
Малина будет сладкой, как мёд, и крупной, как грецкий орех: вот какие 2 агроприёма нужно использовать
Последние материалы
Как Фрейндлих делала из себя мымру для роли в "Служебном романе"
Астроном-любитель снял на смартфон след в небе от ракеты Илона Маска
Киев сделал миллионы беженцев лояльными России, запретив им консульские услуги
В России неожиданно выросли цены на баранину
Плюсы и минусы кормушек
Нагорный сказал, россияне должны принять взвешенное решение об участии в Олимпиаде
Оптимальные обороты двигателя: ключ к долговечности и экономии топлива
Цены на вторичную недвижимость начинают демонстрировать снижение
ВСС: в регионах нужен перезапуск закона о страховании жилья
Как прекратить отечность: простые секреты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников