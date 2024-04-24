Секреты борьбы с отеками: простые шаги к свежей и подтянутой коже

Как прекратить отечность: простые секреты

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отеки — это избыточные объемы на теле, набухание, темные круги под глазами. Многие мечтают просыпаться свежими и подтянутыми, как звезды кино. Чтобы избавиться от отеков, важно внести изменения в свой образ жизни.

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Уменьшите потребление соли. Рекомендуется употреблять не более 3-5 грамм соли в день, но часто мы превышаем эту норму, добавляя соль в различные блюда. Снизьте количество соли и используйте специи и травы для придания вкуса еде.

Ограничьте потребление сладкого. Сахар также может вызывать задержку воды в организме, поэтому на несколько дней откажитесь от сладостей и выпечки.

Пейте больше воды. Употребление достаточного количества воды помогает нормализовать выделительную систему и справляться с отеками. Предпочтение отдавайте негазированной воде.

Проводите разгрузочные дни. Они помогают избавиться от застоявшейся воды в организме. Например, день на "молокочае" (смесь теплого молока и зеленого чая) может помочь сократить отеки и сделать вас более свежими.

Увеличьте потребление калия. Продукты, богатые калием, такие как бананы, картофель и шпинат, помогают выводить лишнюю воду из организма, снижая отечность.

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