Как не следует избавляться от солнечных ожогов, так как это может повредить вашу кожу

Избегайте ошибок: как правильно ухаживать за солнечными ожогами

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие люди уже насладились солнечными ваннами в теплых местах, а для некоторых отпуск идеален для получения красивого загара. Однако солнечные ожоги часто являются неприятным последствием. Поэтому мы подготовили небольшой руководство для тех, кто слишком активно загорал и столкнулся с этими проблемами. Мы собрали список методов, которые лучше не использовать, если вы хотите избежать ухудшения состояния кожи.

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Избегайте использования масла. Этот древний способ, хоть и был популярен у наших предков, сейчас не рекомендуется специалистами. Масло создает пленку на коже, что мешает ей дышать и замедляет процесс лечения ожогов. Лучше приобрести специальные средства в аптеке, чем использовать масло. Не прикладывайте лед непосредственно к ожогам. Хотя охлаждение помогает облегчить боль, слишком активное применение льда может замедлить кровообращение и заживление ран. Лучше всего использовать охлажденное полотенце, смоченное в холодной воде, и не держать его на коже дольше 15 минут. Также важно пить много воды для увлажнения кожи изнутри. Откажитесь от использования сока алоэ прямо с растения. Хотя многие считают его универсальным средством для ухода за кожей, особенно поврежденной, необходимо следовать определенным правилам. Сок алоэ должен быть свежим, не старше пяти лет, и храниться в холодильнике или морозильной камере. Чистый сок не всегда эффективен, поэтому лучше использовать аптечные средства с добавлением сока алоэ для более эффективного воздействия на кожу.

Ни в коем случае не делай этого! А вот что нужно делать, если получил солнечный ожог