Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В чём главная польза свёклы для здоровья?
Лера Кудрявцева порадовалась за судьбу Никиты Кологривого
Растения - источник пищи и кислорода
Химики открыли механизм отравления никелевых катализаторов первичными спиртами
Почему бизнес-класс находится в носовой части самолёта
Эксперты ответили, почему кошки любят картонные коробки
Интересные факты об актрисе Зендее
Самая дешёвая квартира в новостройке в ЦАО стоит 13,3 миллиона рублей
Домашняя тренировка для нижней части тела
Как не следует избавляться от солнечных ожогов, так как это может повредить вашу кожу

Избегайте ошибок: как правильно ухаживать за солнечными ожогами

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Многие люди уже насладились солнечными ваннами в теплых местах, а для некоторых отпуск идеален для получения красивого загара. Однако солнечные ожоги часто являются неприятным последствием. Поэтому мы подготовили небольшой руководство для тех, кто слишком активно загорал и столкнулся с этими проблемами. Мы собрали список методов, которые лучше не использовать, если вы хотите избежать ухудшения состояния кожи.

Избегайте ошибок: как правильно ухаживать за солнечными ожогами
Фото: web.archive.org by Crawford Ifland crawfordifland is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Избегайте использования масла. Этот древний способ, хоть и был популярен у наших предков, сейчас не рекомендуется специалистами. Масло создает пленку на коже, что мешает ей дышать и замедляет процесс лечения ожогов. Лучше приобрести специальные средства в аптеке, чем использовать масло.
  2. Не прикладывайте лед непосредственно к ожогам. Хотя охлаждение помогает облегчить боль, слишком активное применение льда может замедлить кровообращение и заживление ран. Лучше всего использовать охлажденное полотенце, смоченное в холодной воде, и не держать его на коже дольше 15 минут. Также важно пить много воды для увлажнения кожи изнутри.
  3. Откажитесь от использования сока алоэ прямо с растения. Хотя многие считают его универсальным средством для ухода за кожей, особенно поврежденной, необходимо следовать определенным правилам. Сок алоэ должен быть свежим, не старше пяти лет, и храниться в холодильнике или морозильной камере. Чистый сок не всегда эффективен, поэтому лучше использовать аптечные средства с добавлением сока алоэ для более эффективного воздействия на кожу.

Ни в коем случае не делай этого! А вот что нужно делать, если получил солнечный ожог
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
В Минобороны арестован зам Шойгу, продолжаются атаки в Часове Яре Дмитрий Плотников Умеете ли вы правильно пить воду? Советы из прошлого Сергей Лебедев Страны НАТО придумывают лучшую причину избежать поставок ЗРС Patriot Украине Любовь Степушова
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Ирина Винер заявила, что Дина Аверина приняла решение о завершении карьеры не из-за травмы
Ирина Винер заявила, что Дина Аверина приняла решение о завершении карьеры не из-за травмы
Последние материалы
Готовим брокколи на пару: жареный чеснок и фундук добавят аромата
Автоэксперт Ирина Франк о новой системе страхования: ключевые особенности
Мнение специалиста о том, насколько полезно спать без нижнего белья
В Минкульте России рассказали, что уехавшим актерам не платят гонорары от проката
Эвелина Блёданс заявила, что ждёт приезда Аллы Пугачёвой в Россию
Налог для иностранцев могут ввести в Таиланде
Депутат возмущён недоступностью ипотеки на фоне прибыли банков 3,3 трлн ₽
Алек Болдуин отказался поддержать Палестину и выбил телефон из рук активистки
Ветеринары ответили на вопрос, можно ли мыть котов обычными шампунями
Автоэксперт Родионов назвал ошибки, приводящие к поломке двигателя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников