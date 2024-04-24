Основные элементы: обозначено наиболее действенное сочетание ингредиентов в гигиенической помаде

Для того чтобы спасти обветренные губы, важно использовать гигиенические помады с правильным составом, поделилась своим мнением врач-дерматолог и косметолог Вероника Коршикова. Она рекомендует регулярно наносить специальные бальзамы, в состав которых входят декспантенол и витамин E. Также полезно использовать на губах миндальное масло, масло зародышей пшеницы, масло ши и какао-масло.
Чтобы избежать обветривания губ, следует придерживаться нескольких простых правил. Для профилактики важно поддерживать питьевой режим. Кроме того, рекомендуется установить увлажнитель воздуха в помещении, где проводится много времени, а также на рабочем месте. Перед выходом на улицу необходимо наносить средство для защиты губ.
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