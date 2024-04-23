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Целлюлит: факты и заблуждения

Каковы причины появления целлюлита и можно ли успешно избавиться от него

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Великое и ужасное явление целлюлита беспокоит умы миллионов женщин по всему миру. Реклама утверждает, что этим неровностям на коже необходимо избавиться любыми средствами, однако наши представления о целлюлите часто не соответствуют действительности.

Каковы причины появления целлюлита и можно ли успешно избавиться от него
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Целлюлит в общепринятом понимании представляет собой неровности на коже, напоминающие шкурку апельсина или творог. Он может быть более заметным у одних и менее выраженным у других. Хотя он чаще всего проявляется на бедрах и ягодицах, неровности могут встречаться и на других участках тела. Важно понимать, что это естественное явление и не является патологией.

Несмотря на то, что целлюлит встречается у 80% женщин и всего лишь у 10% мужчин, это не означает, что он не влияет на мужскую половину человечества. Просто обсуждение этой проблемы не распространено среди мужчин.

Врачи не считают целлюлит заболеванием, а скорее эстетической особенностью. Это не воспалительный процесс и не влияет на обмен веществ или показатели анализов. Однако важно различать целлюлит и липедему, последняя является воспалением жировой клетчатки и требует медицинского вмешательства.

Появление целлюлита обусловлено различными факторами, включая генетику, возраст, тип кожи, уровень гормонов и образ жизни. Даже у стройных женщин более 60% сталкиваются с этой проблемой.

Несмотря на обещания маркетологов, избавиться от целлюлита практически невозможно в домашних условиях. Больший эффект могут принести салонные процедуры, такие как лазерная шлифовка, карбокситерапия и вакуумный массаж. Для улучшения состояния кожи и восстановления ее тонуса дома можно использовать средства с кофеином и ретинолом, однако их эффективность ограничена и требует регулярного длительного применения.

Как избавиться от целлюлита на бедрах? Почему появляется целлюлит? 📣
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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