Почему форма груди меняется: не только хирургия виновата

Форма груди может изменяться не только из-за операций пластики. Специалисты указывают на несколько причин, по которым грудь может меняться и без вмешательства хирурга. Терапевт Анна Петрова поделилась наиболее распространенными.
Кроме увеличения чувствительности груди за несколько дней до менструации и во время нее, ее форма также может измениться. Повышение уровня гормона прогестерона в это время готовит организм к возможной беременности. Однако стоит обратить внимание только в случае значительных изменений формы и размера, в остальных ситуациях это временное явление.
Хотя регулярные тренировки не могут радикально изменить форму груди, слишком интенсивная физическая активность может повлиять на ее внешний вид. Использование тяжелых весов может уменьшить процент жира, что приведет к уменьшению размера груди. Однако увеличение может произойти только при целенаправленном увеличении мышечной массы.
Для любительниц кофе и курильщиц грудь может изменить форму с возрастом. Химикаты из табачного дыма разрушают коллаген, что приводит к потере упругости кожи. Кроме того, активное потребление кофе может усилить негативное воздействие.
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