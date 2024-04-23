Почему форма груди меняется: не только хирургия виновата

Три основных фактора, влияющих на возможное изменение формы груди

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Форма груди может изменяться не только из-за операций пластики. Специалисты указывают на несколько причин, по которым грудь может меняться и без вмешательства хирурга. Терапевт Анна Петрова поделилась наиболее распространенными.

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Период менструации

Кроме увеличения чувствительности груди за несколько дней до менструации и во время нее, ее форма также может измениться. Повышение уровня гормона прогестерона в это время готовит организм к возможной беременности. Однако стоит обратить внимание только в случае значительных изменений формы и размера, в остальных ситуациях это временное явление.

Занятия в спортзале

Хотя регулярные тренировки не могут радикально изменить форму груди, слишком интенсивная физическая активность может повлиять на ее внешний вид. Использование тяжелых весов может уменьшить процент жира, что приведет к уменьшению размера груди. Однако увеличение может произойти только при целенаправленном увеличении мышечной массы.

Употребление кофе и курение

Для любительниц кофе и курильщиц грудь может изменить форму с возрастом. Химикаты из табачного дыма разрушают коллаген, что приводит к потере упругости кожи. Кроме того, активное потребление кофе может усилить негативное воздействие.

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ЭТИХ ДИАГНОЗОВ? Факторы, влияющие на гормональное здоровье.