Стресс и зубы: как отражается психоэмоциональное состояние на полости рта

Врач Мартынова разъяснила, как стресс оказывает воздействие на здоровье зубов

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Стоматолог Елена Мартынова подчеркнула, что хронический стресс оказывает негативное воздействие на состояние полости рта, влияя на гормональный фон и уровень защитных функций организма.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Стресс может стать причиной заедания, приводя к употреблению кислотообразующих продуктов, что способствует размножению бактерий и развитию воспалительных процессов. Уменьшение выработки слюны из-за стресса также увеличивает риск инфекций, таких как герпес и кандидоз полости рта. Эти процессы приводят к воспалению десен, кариесу, стоматитам и другим проблемам с зубами.

Рекомендации стоматолога включают регулярную гигиену полости рта после еды, использование зубной нити и ополаскивателя, а также профессиональную гигиену у стоматолога не реже двух раз в год. При первых признаках проблем со здоровьем зубов важно немедленно обратиться к специалисту для предотвращения осложнений.

Как стресс убивает ваши зубы? old