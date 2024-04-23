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Насколько эффективны шелковые наволочки для здоровья кожи и волос

Шелковые наволочки: выгода для кожи и волос

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Шелковые наволочки стали объектом повышенного интереса, поскольку мы проводим во сне значительную часть времени, и хотим, чтобы этот период был максимально комфортным. Косметолог Лиана Давыдова утверждает, что шелковые наволочки обладают множеством преимуществ для здоровья кожи и волос.

Шелковые наволочки: выгода для кожи и волос
Фото: commons.wikimedia. org by Keithmenorm is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Профилактика морщин

Сон на шелковой наволочке может предотвратить появление морщин, которые часто появляются после сна на обычной подушке. Меньшее смятие и складки на шелковой ткани могут снизить вероятность образования морщин, что делает эту подушку привлекательной для тех, кто беспокоится о состоянии своей кожи.

Смягчение кожи

Шелковая ткань благоприятно влияет на чувствительную или раздраженную кожу, так как ее гладкая поверхность менее абразивна по сравнению с другими материалами. Это особенно полезно для людей с проблемами кожи, такими как акне, экзема или воспалительные заболевания.

Лучшая гигиена сна

Шелк впитывает меньше влаги, чем другие ткани, что делает его менее привлекательным для размножения пылевых клещей и бактерий. Это особенно важно для тех, кто страдает от аллергий или астмы.

Увлажненная кожа

Шелковая ткань может помочь сохранить уровень влаги на коже благодаря наличию серицина — натурального белка, который формирует на поверхности кожи защитную пленку, предотвращающую потерю влаги. Таким образом, использование шелковых наволочек может способствовать увлажнению кожи и снижению сухости.

Шелковые наволочки представляют собой не только комфортное дополнение к вашему сну, но и могут принести заметные преимущества для здоровья кожи и волос.

Шелковая наволочка VS хлопковая наволочка. Еще один способ для здоровой кожи и волос.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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