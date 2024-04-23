Влияние перманентного макияжа на зрение: какие риски несет этот вид косметических процедур

Безопасность перманентного макияжа: взгляд офтальмолога

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Перманентный макияж, безусловно, упрощает ежедневный уход за внешностью, освобождая время, которое обычно тратится на макияж. Однако насколько безопасен этот вид косметических процедур для нашего зрения? Офтальмолог, офтальмохирург и кандидат медицинских наук Анна Семакина поделилась своим мнением о воздействии перманентного макияжа на зрение.

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При выборе проведения процедуры важно обращаться к опытному мастеру в хорошо репутированном салоне, который соблюдает технологические правила, использует качественные материалы и поддерживает санитарные стандарты. Неправильное проведение процедуры или использование нестерильных инструментов может привести к повреждению капилляров и воспалению.

Аллергическая реакция на краситель также может быть проблемой, особенно если используются низкокачественные составы. Перед процедурой мастер обычно проводит тест на аллергию, но важно также учитывать индивидуальную реакцию на анестетик. В случае аллергии на какие-либо компоненты, следует избегать контакта с ними и проводить соответствующий тест на аллергию.

После процедуры возможен легкий отек и покраснение век, что считается нормальной реакцией в течение 1-2 дней. Однако продолжительный отек, болезненность или выраженное покраснение могут свидетельствовать о риске инфекции или аллергической реакции и требуют немедленного обращения к офтальмологу.

Людям с острыми или хроническими заболеваниями век или глазного яблока рекомендуется отложить процедуру на две недели после полного выздоровления. Перед процедурой также рекомендуется использовать увлажняющие капли, а после нее — промывать глаза антисептиком.

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