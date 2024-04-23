Кокосовое масло в уходе за полостью рта: мифы и реальность

Действительно ли возможно осветлить зубы с помощью кокосового масла

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Кокосовое масло стало неотъемлемой частью ухода за полостью рта, будь то зубная нить, зубная паста или ополаскиватель. Некоторые утверждают, что оно обладает отбеливающими свойствами, но стоматологи не считают его эффективным средством для отбеливания зубов.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Вместо этого, кокосовое масло способствует улучшению гигиены полости рта и оздоровлению десен. Единственный проверенный способ отбелить зубы — использование перекиси водорода или перекиси карбамида. Кокосовое масло можно использовать для улучшения общего состояния зубов и десен, а также для борьбы с бактериальным налетом на языке.

Однако перед использованием стоит убедиться, что у вас нет аллергии на этот ингредиент, и выбирать органические продукты, такие как кокосовое масло extra-virgin.

Гигиена полости рта // Мой утренний ритуал - полоскание рта кокосовым маслом.