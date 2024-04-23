Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи назвали самые популярные породы собак для квартир
Загадка гибридов: почему многие модели имеют небольшой электрический запас хода?
Самодельный состав для мытья окон из доступных ингредиентов
Как приготовить бургер из чёрной фасоли и риса
Дмитрий Нагиев в Дубае зарабатывает мастер-классами по прокачке энергии
Немцы приехали в Россию и удивились уровню жизни
Мошенничество на 47 млн рублей: руководитель ТФ ОМС Ставропольского края под арестом
В СПбГУ допустили радиоактивное загрязнение курильской акватории отходами Фукусимы
Выращивание рассады арбузов и дынь - важный этап
Кокосовое масло в уходе за полостью рта: мифы и реальность

Действительно ли возможно осветлить зубы с помощью кокосового масла

0:53
Моя семья » Красота и стиль

Кокосовое масло стало неотъемлемой частью ухода за полостью рта, будь то зубная нить, зубная паста или ополаскиватель. Некоторые утверждают, что оно обладает отбеливающими свойствами, но стоматологи не считают его эффективным средством для отбеливания зубов.

Действительно ли возможно осветлить зубы с помощью кокосового масла
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Вместо этого, кокосовое масло способствует улучшению гигиены полости рта и оздоровлению десен. Единственный проверенный способ отбелить зубы — использование перекиси водорода или перекиси карбамида. Кокосовое масло можно использовать для улучшения общего состояния зубов и десен, а также для борьбы с бактериальным налетом на языке.

Однако перед использованием стоит убедиться, что у вас нет аллергии на этот ингредиент, и выбирать органические продукты, такие как кокосовое масло extra-virgin.

Гигиена полости рта // Мой утренний ритуал - полоскание рта кокосовым маслом.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым

Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.

Мама Савельевой рассказала, что Сафонов попросил руки дочери в церкви
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
Враг бежит. Под Авдеевкой ВС РФ прорвали вторую линию обороны ВСУ Дмитрий Плотников У РФ есть ответы США на передачу ВСУ ATACMS и конфискацию активов РФ Любовь Степушова
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Последние материалы
Самодельный состав для мытья окон из доступных ингредиентов
Как приготовить бургер из чёрной фасоли и риса
Дмитрий Нагиев в Дубае зарабатывает мастер-классами по прокачке энергии
Немцы приехали в Россию и удивились уровню жизни
Мошенничество на 47 млн рублей: руководитель ТФ ОМС Ставропольского края под арестом
В СПбГУ допустили радиоактивное загрязнение курильской акватории отходами Фукусимы
Выращивание рассады арбузов и дынь - важный этап
Советский "Аватар" сняли за 20 лет до фильма Джеймса Кэмерона
Что делать, если банкомат зачислил не ту сумму, которую внес клиент?
6 ошибок, которых следует избегать при сгибании бицепса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников