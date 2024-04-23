Пять передовых достижений в косметологии, направленных на усовершенствование внешности

Прогресс в косметологии стал очевидным: сегодня получить лицо, сравнимое с фильтрами, а также идеальный пресс и упругие ягодицы можно почти или совсем безболезненно благодаря филлерам и аппаратным процедурам. Основатель сети клиник Seline Clinic и компании "Селмед" Евгений Птушкин поделился информацией о том, на какие процедуры стоит обратить особое внимание.
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Самые популярные процедуры:
Контурная пластика с помощью филлеров:
Ринопластика без операции.
Липоскульптурирование Promelter HD, PROMOITALIA.
Смас-лифтинг лица и безоперационная блефарапластика:
Процедура с HIFEM.
Эти процедуры позволяют достичь выразительных изменений во внешности с минимальным временем восстановления и без хирургического вмешательства.
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