Пять передовых достижений в косметологии, направленных на усовершенствование внешности

Эволюция красоты: топ-5 инноваций косметологии для идеального внешнего вида

0:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Прогресс в косметологии стал очевидным: сегодня получить лицо, сравнимое с фильтрами, а также идеальный пресс и упругие ягодицы можно почти или совсем безболезненно благодаря филлерам и аппаратным процедурам. Основатель сети клиник Seline Clinic и компании "Селмед" Евгений Птушкин поделился информацией о том, на какие процедуры стоит обратить особое внимание.

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Самые популярные процедуры:

Контурная пластика с помощью филлеров:

Ринопластика без операции.

Липоскульптурирование Promelter HD, PROMOITALIA.

Смас-лифтинг лица и безоперационная блефарапластика:

Процедура с HIFEM.

Эти процедуры позволяют достичь выразительных изменений во внешности с минимальным временем восстановления и без хирургического вмешательства.

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