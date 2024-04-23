Прессотерапия: эффективный путь к здоровью и красоте

Прессотерапия — это не только способ похудения, но и эффективное средство для подтяжки кожи, вывода токсинов и уменьшения отеков. Процедура может проводиться как комплексно, охватывая все тело, так и выборочно, с фокусом на конкретных зонах.
Прессотерапия решает множество проблем, таких как целлюлит, дряблая кожа и избыточный вес. Она также помогает при проблемах с суставами, восстановлении после инсульта и травм, улучшает кровоток и обмен веществ, выводит токсины и жидкость из организма, повышает мышечный тонус.
Процедура безболезненна и комфортна. После сеанса вы ощутите прилив сил, повышение стрессоустойчивости и иммунитета. Курс прессотерапии обычно состоит из 10-15 сеансов, которые проводятся с интервалом от 2 до 4 дней.
Прессотерапия имеет ряд противопоказаний, таких как онкологические заболевания, сахарный диабет, сердечные аритмии, заболевания почек и печени, нарушения свертываемости крови и другие. Поэтому перед началом курса следует проконсультироваться с врачом.
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