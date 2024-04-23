Тоник на основе риса для поддержания здоровья кожи: популярный домашний рецепт в азиатской косметологии

Сияние из природы: домашний рисовый тоник для здоровой кожи

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тоник для лица часто забывается в уходовой рутины, но это неправильно. Эксперты настаивают на его важности как завершающем шаге очищения кожи, восстанавливая pH-баланс, нарушенный в процессе умывания. Кроме того, тоник усиливает действие сывороток и кремов по уходу за кожей.

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Выбор тоника зависит от типа кожи, а можно также приготовить его самостоятельно, обеспечивая натуральность. Мы нашли на страницах испанского Vogue интересный рецепт азиатского тоника от Марии Перес де Вильямиль, директора салона красоты "Centro Mem" в Мадриде. Для него понадобятся всего два ингредиента: кипяченая вода и органический белый рис.

Чтобы приготовить рисовый тоник, сначала замочите рис на ночь, а утром процедите воду. Рис можно измельчить для использования в качестве скраба. Затем прокипятите воду на медленном огне и оставьте остыть. Тоник готов!

Для применения опустите ватные диски в тоник и протрите ими лицо легкими движениями сверху вниз. Оставьте тоник на лице на 10 минут, а затем смойте теплой водой.

Храните тоник в закрытой стеклянной банке в холодильнике, но не более 4 суток. Тоник обладает очищающим и антисептическим действием, борется с высыпаниями и черными точками, а благодаря витаминам группы B и витамину Е придает коже сияние и выравнивает тон.





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