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Идеальный боб: пять стильных вариантов укладки для трендовой стрижки

Пять методов, чтобы элегантно уложить стрижку боб

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Боб — стрижка, которая становится все более популярной с каждым днем, привлекая все больше поклонников. Недавно длинные волосы отрезали такие знаменитости, как Сидни Суини и Эль Фаннинг. Ее популярность объясняется ее универсальностью, которая позволяет создать образ, подходящий для любого стиля и настроения.

Пять методов, чтобы элегантно уложить стрижку боб
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Существует несколько вариантов укладки боба: классический, пляжный, романтический и с мокрым эффектом. Классический боб, который подчеркивает геометричность и четкость линий, может быть достигнут с помощью спрея или лосьона для уплотнения волос. Пляжный боб создается с помощью заплетенных кос, которые после высыхания придадут текстуру прическе. Романтичный боб, воплощающий мягкие и женственные образы, легко достигается с помощью фена-стайлера и соответствующих уходовых средств.

А для создания дерзкого образа с мокрым эффектом можно использовать гель или мусс с последующим высыханием волос или нанесением жидкого лака для фиксации.


3 супер простые и красивые укладки на стрижку боб (короткое каре)
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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