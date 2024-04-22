Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Делимся плюсами и минусами ошпаривания кустов
Куриный суп с фасолью: отличный источник легкоусвояемого белка на обед
Аршавин рассказал, кого бы выбрал тренером для "Спартака"
Диетолог Али: грецкие орехи и фисташки улучшают память
Li Auto снижает цены на модели и обещает возмещение для ранних покупателей
В Москве ветеринары спасли отравившегося шоколадом корги
Завод Volkswagen в Теннесси присоединяется к United Auto Workers
Врач предупредила о риске заражения инфекционными заболеваниями во время паводков
Что посмотреть на Северном Кавказе
Процедуры в салоне для создания стройной талии: массаж, инъекции и использование специальных аппаратов

Секреты стройной фигуры: эффективные процедуры для тонкой талии и плоского живота

2:09
Моя семья » Красота и стиль

Мечтаете о стройном теле и изящной талии? Стартуйте с регулирования питания и добавления спорта в режим дня, а затем обратитесь к салонным процедурам для поддержки своих усилий. Эксперты из центра здоровья и красоты "Белый Сад" представляют разнообразные методы, чтобы помочь вам сократить объемы и достичь стройности фигуры.

Секреты стройной фигуры: эффективные процедуры для тонкой талии и плоского живота
Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Массажи

Важно помнить, что лишние объемы часто связаны не только с диетой и физической неактивностью, но и с отеками, которые могут возникать из-за спазмов и напряжения в мышцах. Массажи представляют собой эффективное решение для решения этой проблемы.

  • Ручной моделирующий массаж: эта техника представляет собой интенсивную работу по проблемным зонам, где накапливаются жировые отложения. Он стимулирует обменные процессы и отток лимфы, помогая вам достичь более стройного силуэта.
  • Правильный остеопатический массаж: он направлен на устранение болевых зажимов и спазмов, а также улучшение обмена веществ и психоэмоционального состояния.
  • Огненный массаж: этот метод включает в себя использование тепла для прогрева тканей, улучшения циркуляции крови и лимфы, активизации обмена веществ и даже помощи при похудении.

Обертывания

Если массажи не подходят из-за противопоказаний, обратитесь к обертываниям. Они также способствуют уменьшению объемов, активизируют обмен веществ и детоксикацию.

Талассо обертывания тела Thalion: Эффективные процедуры, которые укрепляют кожу, подтягивают силуэт и борются с лишним весом.

Аппаратная косметология

Для тех, кто не может обратиться к массажам или обертываниям, аппаратная косметология предлагает ряд инновационных процедур.

Аппарат SharpLight: этот метод основан на воздействии радиочастотами, которые стимулируют липолиз (разложение жиров) и подтягивают кожу.

Выбирая подходящие процедуры, вы можете достичь желаемых результатов и обрести стройную талию и плоский живот.

🍋Убираем живот. Результат СРАЗУ после массажа. Лимфодренажный массаж для похудениях в талии
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров

Звезда поделилась кадрами из спортзала.

Наталья Подольская отправилась на тренировку в коротком топе
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
У РФ есть ответы США на передачу ВСУ ATACMS и конфискацию активов РФ Любовь Степушова Народ Украины запуган и растоптан собственной властью Дмитрий Плотников
Сколько стоят украшения Любови Успенской на церемонии? Сверкающие бриллианты вызвали истерику в Saletown
Источник из реабилитационного центра: Анастасию Заворотнюк навсегда парализовало
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Последние материалы
Врач предупредила о риске заражения инфекционными заболеваниями во время паводков
Секреты стройной фигуры: эффективные процедуры для тонкой талии и плоского живота
Что посмотреть на Северном Кавказе
Учёные из Университета Рединга узнали об эффективности ИИ в прогнозировании шторма
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Увеличение требований к пенсионному стажу: что изменится к 2025 году?
Повышаем плодородие нашей почвы
"КамАЗ" получил 82 млрд рублей прибыли в первом квартале 2024 года
Салат с тунцом, яйцами и огурцом: полезный и лёгкий, с йогуртовой заправкой
Метеоролог Позднякова рассказала о тёплых выходных в Москве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников