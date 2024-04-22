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Эксперты делятся советами по уходу за пигментацией после отпуска: процедуры в салоне и уход дома

Борьба с пигментацией: советы экспертов для красивой кожи после отпуска

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Эксперты клиники эстетической медицины Aging Control поделились причинами возникновения пигментации после солнечного воздействия и методами ее устранения.

Борьба с пигментацией: советы экспертов для красивой кожи после отпуска
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Пигментация часто проявляется в период солнечного времени года, когда ультрафиолетовые лучи активизируют работу меланоцитов, клеток, отвечающих за выработку темного пигмента. Основными причинами появления гиперпигментации являются чрезмерное воздействие ультрафиолета без защиты, гормональные изменения, неправильный уход за кожей, проблемы с ЖКТ и прием фотосенсибилизирующих препаратов.

Для устранения пигментации косметологи рекомендуют комплексные процедуры, включая инъекционные и аппаратные методики, а также эстетические программы. Среди наиболее эффективных процедур — BBL, плазмотерапия, пилинги и осветляющие уходы. BBL использует широкополосный свет для разрушения пигмента и запускает процессы восстановления кожи. Плазмотерапия способствует нормализации работы клеток и уменьшает воспаление. Для домашнего ухода рекомендуется использовать косметику с витамином C, бакучиолом и ниацинамидом, а также круглогодично защищать кожу от солнечных лучей и избегать агрессивных процедур.

Как убрать пигментные пятна от солнца? Лучшее средство👍
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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